Kampf gegen das Coronavirus : Impfen ohne Anmeldung

Wie war das noch gleich? Maske aufsetzen beim Betreten der Innengastronomie. Oder darf sie doch in der Tasche bleiben? Den Überblick zu behalten, welche Regeln in welcher Region genau gelten, haben viele Hessen schon längst aufgegeben. Im Zweifelsfall gilt: Eine Maske zu tragen kann nie schaden. In Frankfurt und Darmstadt bleibt der medizinische Mundschutz ein unerlässlicher Begleiter im Alltag.

Anders als in anderen kreisfreien Städten und Landkreisen gelten hier weiterhin strengere Corona-Regeln, nachdem die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen ist. In Frankfurt lag sie am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 40,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, in Darmstadt sogar bei 41,3. Am Samstag sind die Werte nun immerhin deutlich gesunken_ Frankfurt (36,7) und Darmstadt (36,9) liegen nun nach RKI-Angaben wieder nahe der 35.

404 Menschen hat das Frankfurter Gesundheitsamt am Freitag gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert sind und als „aktive Fälle“ gelten. „Der Anstieg der Infektionen in Frankfurt findet weiterhin in der Breite der Bevölkerung statt.“ Nur selten lasse sich zurückverfolgen, wo sich die Menschen infiziert haben, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Eine Ausnahme bilde eine Clubveranstaltung, bei der im Nachhinein bei 30 Menschen das Coronavirus nachgewiesen werden konnte.

Auch deshalb weisen Gesundheitsdezernent Stefan Majer und der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Antoni Walczok, noch einmal auf die bestehenden Infektionsgefahren hin. So verständlich der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität sei, gelte es gerade bei Feiern im privaten oder öffentlichen Bereich, nicht alles auszuleben, was erlaubt sei. So müsse weiterhin darauf geachtet werden, Abstände einzuhalten und gegebenenfalls auch Masken zu tragen. „Die vierte Infektionswelle steht bereits in der Tür.“

Unkomplizierte Impfungen

Sollte der Inzidenzwert wieder an mehreren Tagen in Folge über die Marke 50 steigen, drohen weitere Einschränkungen. Allerdings nur dann, sollte sich der Ausbruch nicht auf ein klar einzugrenzendes und damit eindämmbares Infektionsgeschehen zurückführen lassen. Bei einem Flächenausbruch können wieder strengere Kontaktbeschränkungen sowie ein Verbot von Alkohol auf publikumsträchtigen Plätzen verhängt werden. Außerdem soll dann wieder eine generelle Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in den Innenräumen öffentlicher Gebäude eingeführt sowie eine Homeoffice-Empfehlung ausgesprochen werden. Auch Zugangsbegrenzungen im Einzelhandel gehören dann wieder zum Alltag.

Um einen weiteren Anstieg der Fallzahlen zu vermeiden, wird landesweit für die Impfungen geworben. Unter anderem sind Sonderimpfaktionen wie am Wochenende vor dem Eintracht-Stadion geplant. Im Impfzentrum in Bad Homburg können sich Bürger des Hochtaunuskreises, die mindestens 16 Jahre alt sind, von Montag an ohne vorherige Terminvergabe impfen lassen. Es ist dazu täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Weil hessenweit die Zahl der Registrierungen zurückgeht, soll auf diese Weise eine Impfung unkompliziert ermöglicht werden.

Auch das Impfzentrum in Offenbach bietet Sonderimpfaktionen ohne Terminbuchungen für alle Impfwilligen im Alter von 16 Jahren und älter an. Geimpft wird sowohl im Offenbacher Impfzentrum in der Stadthalle als auch mobil an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. An diesem Samstag kann man sich etwa auf dem Parkplatz des Ring Centers, Odenwaldring 70, von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Das Impfzentrum Stadthalle ist am Samstag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 7 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr und am Freitag von 16 bis 20 Uhr.