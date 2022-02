Schulzeit eines Kaisers : Mutter zu Wilhelm II.: „Du hältst Dich für wunderbar begabt“

Der Kaiser ist dagegen gewesen. Wilhelm I. konnte dem Gedanken, sein Enkel würde neben ganz normalen Mitschülern ein Gymnasium besuchen, nichts abgewinnen. Doch Kronprinz Friedrich und dessen Frau Victoria setzten sich durch: Ihr Sohn Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm II., kam am 12. Oktober 1874 auf das Friedrichsgymnasium in Kassel, das Lyceum Fridericianum. Er blieb dort gut zwei Jahre bis zu seinem Abitur am 20. Januar 1877. Diese Zeit behielt er stets in schlechter Erinnerung. Was kein Wunder war. Schon der Auftakt markierte die Anstrengung, die für die nächste Zeit auf den späteren Kaiser wartete: Wilhelm legte den Weg von Berlin nach Kassel zu Fuß zurück. Sechs Tage brauchten sein Erzieher Georg Hinzpeter und der junge Mann aus dem Hause Hohenzollern für den Fußmarsch. Was dann begann, stand unter der Überschrift „Drill und Überforderung“.

Wilhelms Tagesablauf begann mit dem Aufstehen zwischen 5 und halb 6 und endete gegen 22 Uhr. Freizeit war dazwischen so gut wie gar nicht vorgesehen. Vor und nach dem Unterricht bekam er jene Art von Privatunterricht, die man heute als Nachhilfe bezeichnen würde. In der Schule lag der Schwerpunkt auf den alten Sprachen. In Griechisch und Latein wurden die Sätze geradezu seziert, während die Naturwissenschaften, Englisch und Französisch eher stiefmütterlich behandelt wurden. Ein guter Schüler war Wilhelm nicht. Seine Aufmerksamkeit erlahmte schnell. Als sein Vater Friedrich Ende 1874 einen Besuch in Kassel machte, berichtete er, die Lehrer seien insgesamt nicht unzufrieden mit ihrem prominenten Zögling gewesen. Allerdings fänden sie, „daß er leicht von dem zu verhandelnden Thema abspringt und mit Redefluß auf andere Gebiete übergeht“. Die Mitschüler am Friedrichsgymnasium wurden angehalten, ihren prominenten Klassenkameraden nicht mit „Königliche Hoheit“ anzusprechen, sondern mit „Prinz Wilhelm“. Aber selbstverständlich beobachteten sie den Neuzugang sehr genau. Sie registrierten, wie folgsam er seinem Erzieher Hinzpeter gehorchte. Klassenkamerad Siegfried Sommer berichtete nach Hause, dass Wilhelm ihm die Hand gegeben habe „und weiter keinem“.