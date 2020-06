Ehrlicher Finder : Elfjähriger löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein elfjähriger ehrlicher Finder hat in Bad Schwalbach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der elf Jahre alte Junge einen leeren Koffer mit dem Logo der Volksbank am Samstagnachmittag im Kurpark gefunden und wollte ihn der Bank zurückbringen. Da diese geschlossen hatte, stellte der Junge den Koffer gut sichtbar vor der Bankfiliale ab.

Ein Kunde bemerkte am frühen Abend den herrenlosen Koffer vor der Bank und verständigte die Polizei. Experten des Landeskriminalamtes rückten an, um den Koffer zu untersuchen. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrte die Polizei am Abend die angrenzende Landstraße für den Verkehr. Ein Beamter im sprengsicheren Anzug sei gerade dabei gewesen, den Koffer zu röntgen, als sich die Mutter mit ihrem elfjährigen Sohn bei der Polizei vor Ort meldete. Der Sohn habe sich wegen des großen Polizeiaufgebots an seine Mutter gewandt und ihr gesagt, dass er den Einsatz ausgelöst haben könnte.

Die Polizei zeigte sich erleichtert. „Dem Jungen wurde vonseiten der Polizei kein Vorwurf gemacht“, hieß es in der Mitteilung. Durch den anwesenden Filialleiter sei dem Jungen sogar eine kleine Belohnung in Aussicht gestellt worden, da er den Koffer vorbildlich habe abgeben wollen.