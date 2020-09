51 neue Fälle in Hessen : Jeder fünfte Covid-Infizierte in einer Klinik behandelt

Wartestand: Marburger Virologen und ihre Kollegen in Hamburg harren noch immer der Erlaubnis, ihren Impfstoffkandidaten gegen Corona an Menschen zu testen Bild: dpa

Und wieder stellt sich beliebte Montags-Frage: Handelt es sich um die typische Delle wegen Meldeverzugs am Wochenende so wie in den vergangenen Wochen? Oder geben die lediglich 51 neuen Covid-19-Fälle, die die hessischen Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut über Nacht gemeldet haben, Anlass zur Hoffnung auf ein Abflachen des Infektionsgeschehens? Zumal auch zum Sonntag zweistellige bestätigte Neuinfektionen verzeichnet worden waren, eine Ausnahme in einer Serie dreistelliger Fallzahlen. 51 Neuinfektionen bedeuten den zweitniedrigsten Wert für dieses Bundesland im laufenden Monat.

Wie das für die Seuchenbekämpfung zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite weiter meldet, gelten 15.900 Infektionen mittlerweile als ausgestanden. Das sind gut 100 mehr als am Vortag. Seit März hat das Institut 17.637 Infektionen registriert. 544 Corona-Opfer gibt es zu beklagen, das sind so viele wie am Sonntag. Insofern gelten knapp 1200 Infizierte noch nicht als geheilt.

Nach Angaben des Sozialministeriums haben die hessischen Kliniken zuletzt 251 Covid-19-Patienten behandelt. 29 davon wurden intensivmedizinisch behandelt, also beatmet. Anders gesagt: Ein Fünftel der aktuell Infizierten liegen in einem Krankenhaus.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz, das sind die neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist, weist das RKI für Hessen eine unverdächtige 11,7 aus. Berlin steht mit 21,4 an der Spitze der Tabelle vor Bayern. Für Kommunen liegt der kritische Wert bei 50.

Derweil warten Forscher der Universität Marburg und Hamburger Kollegen nach wie vor auf die Erlaubnis aus dem Paul-Ehrlich-Institut, ihren Corona-Impfstoffkandidaten an Menschen zu testen. Dies sagte eine Sprecherin der Uni Marburg an diesem Donnerstag der F.A.Z.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.

Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.