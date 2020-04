Interview mit Jasmin Schreiber : Meine Asseln brauchen kein Home-Schooling

Aktualisiert am

Auf Twitter teilen Sie Fotos aus Ihrer Wohnung, in der Sie in verschiedenen Terrarien Asseln und Schnecken halten und exotische Pflanzen züchten. Wie kommt man darauf, es sich zu Hause so einzurichten?

Das hat sicher etwas damit zu tun, dass ich Biologin und Zoologin bin. Die Tiere zu beobachten, macht mich glücklich und entspannt. Mittlerweile habe ich elf Terrarien eingerichtet, vier davon auf meinem Schreibtisch. Das ist mein kleines, tropisches Paradies geworden. Dort zu sitzen ist, als würde ich aus dem Fenster in ein anderes Land gucken. Das erdet mich auch beim Schreiben. Dass ich für Tiere schwärme, die krabbeln, und nicht für solche, die groß und flauschig sind, war schon in meiner Kindheit so.