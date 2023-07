Aktualisiert am

Dass das hier vorgestellte Gericht für den damaligen Anlass, bei dem wir es zum ersten Mal ausprobiert haben, vielleicht nicht ideal gewählt war, ist erst im Nach­hinein aufgefallen und sorgt bis heute für Lacher. Denn mit viel Weißkohl und frischen Frühlingszwiebeln sind Zutaten dabei, auf die manche – na ja – empfindlich reagieren. Aber, um das vorwegzunehmen: Es überzeugte trotzdem auf ganzer Linie als schmackhafte, leicht zu kochende, variantenreiche Speise, die allein schon deshalb für viele Geschmäcker etwas zu bieten hat.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Das Gericht heißt Okonomiyaki und ist die japanische Version des Pfannkuchens. Erstmals gebacken haben wir es bei einem Date. Die Idee war natürlich, sich als weltläufiger Kosmopolit aufzuspielen. Kleiner Scherz. Nein, vielmehr ging es darum, ins Gespräch zu kommen, sich beim Schnibbeln ein wenig kennenzulernen, gemeinsam über das Wort O-ko-no-mi-yaki zu stolpern und schon mal das ein oder andere auszuloten: Muss es vegetarisch sein, oder darf etwas Speck in die Pfanne? Und eine Frage, an der man sich schnell entzweien kann: Liebt mein Gegenüber Koriander so wie ich?

Fondvariante schmeckt exzellent

Denn das ist beileibe nicht egal. Fast egal ist hingegen, wie und womit man seinen Pfannkuchen garniert. Denn „okonomi“ bedeutet sehr frei übersetzt „Was du willst“ – danke, Internet.

Bevor man garniert, muss man allerdings erst den Teig machen. Man mischt Mehl mit Backpulver und Instant-Dashi-Pulver, das es in jedem Asialaden gibt. Dazu gibt man eigentlich Wasser, wir nehmen allerdings immer Fischfond – und wissen gar nicht, wie die Wasservariante der Okonomiyaki schmeckt. Die Fondvariante jedenfalls schmeckt exzellent.

Mehr zum Thema 1/

Den Teig lässt man eine Viertelstunde ruhen und schneidet in der Zeit Weißkohl in feine Streifen, ungefähr so groß wie Eincentmünzen sollten die Stücke sein. Man verquirlt die Eier und rührt die Masse unter den Kohl. Genauso einfach und genauso wichtig (und sehr lecker) ist die Okonomiyaki-Soße, die man auf die fertigen Pfannkuchen träufelt – dafür verrührt man Sojasoße mit Austernsoße, Worcestershiresoße, Ketchup und Honig; es gibt sie aber auch fertig im Asialaden zu kaufen.

Draufstreuen, was gefällt

Und jetzt kann man eigentlich schon loslegen. Man gibt die Kohl-Ei-Teig-Masse mit ein bisschen Sonnenblumenöl in eine Pfanne und backt sie aus. Und man addiert gleich weitere Zutaten dazu: Sehr gut passen zum Beispiel Speck, Garnelen oder Shiitakepilze. Aber richtig perfekt wird die Sache erst, wenn man den fertigen Pfannkuchen auf dem Teller verziert.

Gitterförmig träufelt man die Okonomiyaki-Soße drüber, außerdem Mayonnaise – idealerweise die japanische Kewpie, die es auch, Sie ahnen es, im Asialaden gibt. Dann streut man drauf, was gefällt: schwarzen Sesam, eingelegten Ingwer, die Frühlingszwiebeln oder, was man auch unbedingt ausprobieren sollte, hauchdünn gehobelte Bonito-Thunfisch-Flocken, Katsuobushi genannt. Wo finden Sie die? Richtig, im Asia­laden. Ach, und natürlich Koriander.

Den liebt das Date von damals übrigens genauso wie der Verfasser dieser Zeilen, auch der Kohl führte zu keinen Misstönen. Und so wurde aus dem Date vor zweieinhalb Jahren die feste Freundin. Liebe geht halt durch den Magen.