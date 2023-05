Ihre Aussagen drücken mehr aus, als ihr bewusst ist: Das lernt Laura H. an diesem Montag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt schnell. „Das war alles noch normal“, sagt die Angeklagte etwa, als sie über ihre Annäherung an den Islam durch Videos eines Salafisten spricht. „Das ist der Anfang von Radikalisierung“, widerspricht der Vorsitzende Richter. Wo für ihn Radikalisierung beginnt, will H. daraufhin wissen. Der definiert: „Gehirnwäsche beginnt in dem Moment, in dem es sich leichter und geborgener anfühlt, das zu machen, was andere von einem erwarten.“

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der 33 Jahre alten Frau aus Mittelhessen wird vorgeworfen, im Frühjahr 2016 mit ihren 2012 und 2013 geborenen Söhnen nach Syrien gereist und Mitglied des IS geworden zu sein. Sie soll dort ihren Mann Ahmed D., selbst mutmaßliches IS-Mitglied, wiedergetroffen und für ihn den Haushalt geführt haben. Im Jahr 2017 gebar sie ein drittes Kind, eine Tochter. Für den IS soll sie selbsthergestellte Speisen in Supermärkten verkauft haben. Mit D. und anderen Beteiligten soll sie im Jahr 2017 für den IS den Transfer von rund 27.000 Euro von Deutschland nach Syrien organisiert haben. Nachdem ihr Mann durch einen Anschlag getötet worden sei, soll sie einen zweiten IS-Kämpfer geheiratet und auch ihm den Haushalt geführt haben.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihr zudem vor, die Fürsorge- und Erziehungspflicht gegenüber ihren Kindern verletzt zu haben. „Sie verbrachten nicht nur Ihre Söhne nach Syrien“, sagt die Staatsanwältin, „sie waren auch während des gesamten Aufenthalts den mit einem Krieg einhergehenden gefährlichen Situationen ausgesetzt.“ Sie hätten die Tötung des Vaters „unmittelbar“ mitbekommen und seien „nur durch Zufall unverletzt“ geblieben. Die Kinder hätten teils „unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen“ gelitten.

„Das war nicht so wischiwaschi“

Die Angeklagte erzählt an diesem Verhandlungstag immer wieder unter Tränen von ihrem Leben. Sie sei ein „spirituelles Kind“ gewesen. Als Teenager habe sie sich taufen lassen, dann aber von der Religion entfernt. Als „Partygirl“ habe sie schon als Jugendliche viel Alkohol konsumiert und nur „von Wochenende zu Wochenende gelebt“. Ihre Eltern seien „außergewöhnlich streng“ mit ihr gewesen, deswegen habe sie viel vor ihnen verheimlicht.

Mehr zum Thema 1/

Sie habe sich zunehmend „leer gefühlt“ und deshalb wieder der Religion zugewandt, zunächst dem Christentum. Immer stärker habe sie jedoch mit der Dreifaltigkeitslehre gehadert, das habe zu einer Glaubenskrise geführt. Ein türkischer Freund habe ihr den Islam näher gebracht, der für sie faszinierend gewesen sei. „Das war nicht so wischiwaschi, wie mir das im Christentum erschien, sondern eine Geschichte, ein Buch. Das hat mir alles sehr viel erleichtert.“

Ohne konkret zu wissen warum, habe sie „eines Tages“ angefangen, Kopftuch zu tragen. Mitschüler hätten sie deshalb gemobbt, auch auf der Straße sei sie angefeindet worden. „Das habe ich erst nach dem Abitur gemerkt, wie sehr mich das psychisch mitgenommen hat“, sagt die Angeklagte, die ihre Haare an diesem Tag zu einem tiefen Dutt gebunden trägt. In ihr sei der Wunsch gewachsen auszuwandern, weil ihr klar geworden sei: „Das hier ist ein christlich geprägtes Land, ich gehöre hier gar nicht her, ich kann das Menschen hier gar nicht zum Vorwurf machen.“

Traumatisierende Festnahme

Nach einer ersten Ehe nach islamischem Ritus im Teenageralter habe sie Ende der Nullerjahre D. im Internet kennengelernt, der in England gewohnt habe. Sie habe in Frankfurt studiert, er habe sie besucht, nach wenigen Tagen hätten sie nach islamischem Ritus geheiratet. Sie mussten in Frankfurt bleiben, weil D. von den englischen Behörden gesucht worden sei. „Er hat gesagt, ihm wird was unterstellt“, so H. Sie habe es nicht hinterfragt.

Von Frühjahr 2011 bis 2013 hätten sie in Ägypten gelebt, um dort Arabisch zu lernen. Ob ihr Mann auch eine militärische Ausbildung absolviert habe, wisse sie nicht. „Ich traue Ahmed alles zu.“ Sie habe ihr zweites Kind in Deutschland bekommen wollen, im Sommer 2013 kehrte sie für wenige Wochen aber nach Ägypten zurück, um die Wohnung aufzulösen. D. sei an einem Abend brutal festgenommen worden, das Erlebnis sei für sie traumatisierend gewesen.

Nach D.s Freilassung im März 2014 sei er in der Türkei abermals in Haft gekommen, weil er auf einer Interpol-Liste gestanden habe. „Ich war damals der Meinung, dass ihm Unrecht getan wird“, sagt H.. Der Vorsitzende Richter kann ihr das kaum glauben: „Da muss man ex­trem naiv sein.“ Zu den ihr vorgeworfenen Taten will sie sich beim nächsten Prozesstermin Ende Mai äußern.