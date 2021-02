Kassel anhaltend unter 35 : Bouffier kündigt Stufenplan für Lockerungen im Handel an

Hessen plant weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Vorgaben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte laut dpa auf einer digitalen CDU-Veranstaltung einen Vier-Stufen-Plan dafür an. Dabei gehe es um mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Zuvor hatte dies die Regierung von Rheinland-Pfalz angekündigt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Klar ist nun: Alle Hessen unter 65 Jahren bekommen den Impfstoff von Astra-Zeneca. Wann das im Einzelnen sein wird, steht aber dahin. Gleiches gilt für die Frage, wann Lehrkräfte an Grundschulen und Erzieherinnen damit geimpft werden. Laut Innenminister Peter Beuth (CDU) überlegt die Landesregierung, gesonderte Impftage anzubieten. So wie im Fall der niedergelassenen Ärzte, sie sind am Wochenende erstmals dran.

Hessen-Inzidenz über Bundesniveau

Seit diesem Dienstag können sich Menschen aus der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 in Hessen einen Impftermin sichern. Das sieht die Impfstrategie des Landes vor, wie die Minister Peter Beuth (CDU) und Kai Klose (Die Grünen) erläutert haben. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Menschen über 70 und Personen mit Vorerkrankungen. Nach Angaben der Minister betrifft dies 1,5 Millionen Personen. Dabei geht es um „Schutzimpfungen mit hoher Priorität“. Am 5. März soll es losgehen. Möglich machen es weitere Impfdosen-Lieferungen. Von Astra-Zeneca liegen dem Land gut 112.000 Dosen vor, wie das Innenministerium der F.A.Z. mitteilte. Nur ein Bruchteil davon ist bisher genutzt worden. Zudem steuert der Mainzer Hersteller Biontech, der seit Monatsbeginn aus in Marburg produziert, Zehntausende Impfdosen mehr bei als zuvor erwartet.

Mainz ist die einzige Großstadt in Rhein-Main, die seit Tagen mit einer niedrigen Corona-Kennziffer glänzt. Seit mehr als zehn Tagen verzeichnet die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz weniger als 35 neue Fälle unter 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist. Angesichts dessen erlaubt die Landesregierung den Händlern, unter bestimmten Bedingungen von 3. März an wieder Kunden zu bedienen. In Hessen bewegt sich nur Kassel seit mehr als einer Woche unter der 35. Beide Städte erfüllen also die Vorgabe der bisher letzten Corona-Runde von Kanzlerin und Länderchefs für mögliche Lockerungen: Demnach muss die Inzidenz mindestens sieben Tage in Folge unter 35 liegen, nachdem zuvor über Monate die 50 als kritische Marke galt. Die Kennziffer für Hessen rangiert weit weg von der „neuen 50“ und liegt nach einem Zwischenspiel wieder über Bundesniveau, das unter die Marke 60 gefallen ist. Ein Kreis ist sogar wieder bei einer Inzidenz von 100.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Hessen 681 über Nacht verzeichnete neue Fälle. Das sind 85 mehr als vor einer Woche. Die Inzidenz ist im Vergleich zum vergangenen Mittwoch von 54,7 auf 60,3 gestiegen. 185.434 Infektionen hat das RKI seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Das heißt: Bisher haben sich 2,8 Prozent der Menschen in Hessen mit dem Coronavirus angesteckt. 5751 Personen in diesem Bundesland sind an oder mit Covid-19 gestorben. Über Nacht hat das RKI 37 weitere Todesfälle verzeichnet — nach 48 vor einer Woche.

Kassel ist leuchtendes Beispiel

Mit dem Anstieg der Inzidenz ist eine wieder zunehmend gerötete Corona-Landkarte in Hessen verbunden. Denn die große Mehrheit der 21 Kreise und fünf Großstädte rangiert über der Marke 50. Kassel dagegen arbeitet daran, unter die 20 zu kommen. Aktuell weist das RKI den Wert 20,3 für die Nordhessen-Metropole aus. Mainz als leuchtendes Beispiel in Rhein-Main kommt auf knapp 25, der umliegende Landkreis auf knapp 30. Für Wiesbaden steht dagegen der Wert 55,3 zu Buche, für Frankfurt 57,1 und für Offenbach 76.

Die höchste Inzidenz in Hessen entfällt auf den Landkreis Groß-Gerau mit fast 105 nach 62 vor einer Woche. Dort gab es einen Virus-Ausbruch auf einem gemüsehof mit 31 Infizierten. Positiv ragt der Odenwald mit 28 heraus. Zudem bewegen sich vier Kreise in Nord- und Osthessen unter der Marke 50.

Die hessische Wirtschaft fordert derweil Lockerungen im Geschäftsleben schon vor dem nächsten Corona-Gipfel von Kanzlerin und Länderchefs am 3. März. „Eine bundes- oder landesweite Inzidenz von 35 scheint weit entfernt. Öffnungen für Betriebe dürfen das aber nicht sein“, schreibt der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK). Der Lockdown habe viele hessische Unternehmen ausgezehrt. „Sie klammern sich an die Hoffnung baldiger Öffnungen.“

Der HIHK verweist auf das vom hessischen Handelsverband ins Spiel gebrachte Konzept Click&Meet, also die wie bei Friseuren übliche Terminvergabe an Kunden. Dies könne für Einzelhändler ein Einstieg sein. Vor allem aber sieht der Handelsverband die hessische Landesregierung wegen der Lockerungen in Rheinland-Pfalz unter Zugzwang.