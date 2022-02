Invasive Arten : Warum durch Krabben, Katzen und Kaninchen Milliardenschäden entstehen

Was haben Wollhandkrabben, Bananen, Hauskatzen, Ginkgobäume und Stechmücken gemeinsam? Mehr als es scheint – wenn man sie aus der Perspektive von Phillip Haubrock betrachtet. Für den Biologen, der in der Gelnhäuser Dependance des Senckenberg-Instituts arbeitet, sind es allesamt invasive Arten. Zum einen, weil sie oft an Orten zu finden sind, an die sie eigentlich nicht gehören. Zum anderen, weil sie dort Kosten verursachen, direkt und indirekt.

Die Ginkgobäume in der Kasseler Innenstadt, von denen Haubrock erzählt, werden die Stadt nicht in den Ruin treiben, aber man müsse Geld ausgeben, um sie zu stutzen, sagt der Wissenschaftler. Bananen wiederum werden auch in Gebieten angebaut, in denen sie nicht heimisch sind, und das nicht selten auf Kosten der lokalen Ökosysteme. Chinesische Wollhandkrabben machen sich in Europa breit und richten dort Schäden an, sind aber laut Haubrock nicht einmal die schlimmsten Invasoren aus der Gruppe der Krebstiere. Vermutlich noch größer ist das ökologische und ökonomische Unheil, das Katzen und Moskitos zuzuschreiben ist. Diese beiden nennt der Senckenberg-Forscher unter anderen, wenn er nach den Tieren gefragt wird, die weltweit wahrscheinlich die höchsten unerwünschten Kosten verursachen.