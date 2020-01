Interview zur Awo-Affäre : „Ich habe Schaden von der Stadt abgewendet“

Kritiker werfen Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld vor, dass sie sich in der Awo-Affäre als Aufklärerin inszeniere, ihrer Verantwortung in der Vergangenheit aber nicht gerecht wurde. Die CDU-Politikerin weist das zurück.

Im Juni 2018 hat die Stadt Vertragsverhandlungen mit der Awo aufgenommen mit dem Ziel, den Vertrag zum Betrieb zweier Flüchtlingsunterkünfte aufzulösen. Was war passiert?

Nachdem wir aus den Notquartieren in den Sporthallen rausgegangen sind, haben wir mit den Trägern, die sich 2015/2016 sehr engagiert und bewährt hatten, Nachfolgeprojekte akquiriert. Mit der Awo haben wir zwei größere Einrichtungen in der Gutleutstraße und am Poloplatz mit mehreren hundert Menschen geplant. Die Awo hatte sich in der Fabriksporthalle in Fechenheim bewährt, deswegen konnten wir uns vorstellen, mit ihr eine noch größere Einrichtung in der Gutleutstraße zu betreiben. Nach dem Bezug der Unterkunft im November 2016 haben meine Mitarbeiter bereits im Februar 2017 bei den Forderungen der Awo die ersten Unstimmigkeiten festgestellt.