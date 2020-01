Katholikin im Interview : „Es darf nicht wieder dieses Vertrösten geben“

Am Donnerstag beginnt in Frankfurt der Synodale Weg, der die katholische Kirche reformieren soll. Er ist auf zwei Jahre angelegt. Was muss am Ende stehen, damit Sie sich weiter ehrenamtlich engagieren?

Ich kann besser formulieren, was nicht dabei herauskommen darf. Es darf nicht am Ende der Satz stehen: „Schön, dass wir mal drüber geredet haben“ – und dann passiert nichts. Es darf nicht wieder dieses Vertrösten geben. Es gibt ja jetzt schon Bischöfe, die bei ihren Neujahrsempfängen die Erwartungen bremsen.