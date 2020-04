Chef der Deutschen Hospitality : „Keine Entlassungen, das ist unser Ziel“

Abseits des Geschäftlichen: Wie geht es Ihnen?

Bei aller Sorge um die derzeitige wirtschaftliche Situation bin ich momentan zuerst einmal dankbar für jeden Menschen, dem es gut geht.

Sie sind ein Mann, der die Welt kennt. Die Bilder aus den Metropolen derzeit, das menschenleere New York, überfüllte Krankenhäuser: Stimmt Sie das traurig?

Mit den schrecklichen Bildern aus New York, London und den vielen anderen Städten verbinde ich immer auch Erinnerungen, auch an Freundschaften. Teile meiner Familie sind in Dubai, auch meine Kinder sind beruflich immer viel unterwegs gewesen. Was ich im Fernsehen sehe, was mir Mitarbeiter, Freunde und Kollegen berichten, macht mich betroffen.