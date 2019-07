31 Länder und zwei Kinder gratis

Das Interrail-Ticket gilt in 31 europäischen Ländern einschließlich der Türkei sowie auf Schifffahrtslinien zwischen Italien und Griechenland. Der Global Pass steht für Touren kreuz und quer durch Europa (siehe Tabelle). Bis zu drei Monate sind inzwischen möglich. Den Ein-Land-Pass gibt es wahlweise mit drei, vier, fünf, sechs oder acht frei wählbaren Reisetagen innerhalb eines Monats. Die Preise bei diesem Pass sind nach Ländergruppen gestaffelt. Bis zu zwei Kinder reisen bis einschließlich elf Jahren in Begleitung eines Reisenden gratis mit, jedes weitere braucht den Interrail-Jugendpass. Interrail-Pässe gelten grundsätzlich nicht in dem Land, in dem der Reisende seinen Wohnsitz hat, allerdings schließt der Global Pass die Fahrt zur Grenze und zurück mit ein. Länder wie Italien, Frankreich und Spanien verlangen eine Reservierung für ihre Hochgeschwindigkeitszüge, die extra kostet. Im TGV und im Eurostar sind die Plätze für Interrailer stark begrenzt. Es empfiehlt sich, so früh wie möglich zu reservieren. Das geht bei den meisten Zügen zwei Monate (bei manchen auch drei) vor Abfahrt über www.bahn.de/interrail oder die gemeinsame Seite der beteiligten Bahnunternehmen www.interrail.eu. Über diese Seiten können die Pässe gekauft werden. Allerdings sollte genügend Vorlauf für den Versand eingeplant werden. Im Reisecenter der Bahn kann man den Pass nach dem Kauf direkt mitnehmen. Bis vor dem ersten Geltungstag kann der Pass gratis umgetauscht werden. Die Stornierung kostet 15 Prozent Gebühr. (hoff.)