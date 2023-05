Diktaturen haben es einfacher. Sie überwältigen mit Macht und Protz, sie lassen fahnenschwenkende Massen aufmarschieren und Kampfjets über die Köpfe donnern. Selbst der altersschwachen britischen Monarchie gelingt es, das Publikum mit ihren ausgehöhlten Ritualen in den Bann zu ziehen. Demokratien fällt es dagegen schwer, sich zu inszenieren. Die Lichtshow auf dem Main, die als ein Höhepunkte der 175-Jahr-Feier der Frankfurter Nationalversammlung firmiert, taugt als Beleg.

Um kurz nach 22 Uhr, es ist hinreichend dunkel, am nördlichen Mainufer zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke haben sich Tausende Schaulustige versammelt, geht es los. Auf der gegenüberliegenden Flussseite leuchten blaue Scheinwerfer auf, Glocken läuten aus Lautsprechern, Bässe dröhnen, auf Wassernebel werden Bilder und Worte projiziert.

Es sind auch Worte zu hören, gesprochen von Jasna Fritzi Bauer, Tatort-Zuschauern als junge Bremer Kommissarin bekannt. Sie bildet mit Katharina Zorn das Künstlerinnenduo HSI, das die Inszenierung zusammen mit dem Frankfurter Atelier Markgraph gestaltet hat. Die angekündigte „aufregende und tiefgründige Mischung“, ein „sprudelndes Feuerwerk des Lichts“ bleibt aber aus. Zumindest für die meisten Zuschauer am Main – im hr-Fernsehen, frontal und somit aus idealem Winkel gefilmt, herangezoomt und montiert, wirkt die Show optisch dichter und stimmungsvoller.

Phrasen nahe am pädagogischen Kitsch

Der Inhalt bleibt dünn: Stichworte wie Diversität, Identität, Freiheit werden hingeworfen und verklingen ohne Erkenntnisgewinn, Sätze à la „Heute wird jedenfalls nicht gestorben und alles andere verschiebe ich auf morgen“ lassen ratlos zurück. Irgendwo zwischen Schülertheater, Poesiealbum und Trinkspruch, ist man versucht zu sagen, sähe man nicht den guten Willen und den Anspruch der Aufgabe. Jenseits von Revolutionen und Sternstunden wie dem Marsch auf Washington oder Kennedys Berliner Rede ist Demokratie mit ihren parlamentarischen Formalismen, den zähen Streitereien und den unbefriedigenden Kompromissen nun einmal kein sprudelndes Feuerwerk. Und vermutlich ist das nicht einmal eine Schwäche.

Zum Scheitern verurteilt ist jedenfalls der Versuch, dem Parlamentarismus zu mehr Überwältigungskraft zu verhelfen, in dem man discoartige Lichtfächer über den Main schwenkt, Bässe wummern lässt und ein „Hoch auf die Geschichte der Paulskirche“ ausruft. Und mit der x-ten lokalpatriotischen Wiederholung, wie bunt und tolerant Frankfurt doch sei, oder Phrasen wie „Let’s raise the flag of democracy“ landet die Inszenierung im Nebel von Stadtmarketing und pädagogischem Kitsch. Als sie zu Ende ist, erhebt sich schütterer Applaus. Am Freitag ab 22 Uhr soll sie wiederholt werden.