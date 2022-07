Schlapp-Möbel in Neu-Anspach : Traditions-Fabrik droht das Aus nach 100 Jahren

Dem Unternehmen Schlapp-Möbel in Neu-Anspach droht das Ende des Betriebs. Der mittelständische Hersteller von Holzmöbeln befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Das haben am Freitag das Unternehmen und ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters, des Frankfurter Rechtsanwalts Frank Schmitt, auf Nachfrage bestätigt. Noch wird ein Investor für das Unternehmen gesucht, das Möbel unter anderem für Jugendherbergen und Bibliotheken fertigt. Findet sich in den nächsten beiden Wochen kein neuer Geldgeber, wird der Betrieb zum Ende des Monats geschlossen, wie es übereinstimmend aus dem Unternehmen und vom vorläufigen Insolvenzverwalter hieß.

Mit einem Video auf der Facebook-Seite von Schlapp-Möbel stellen die Mitarbeiter ihren Betrieb vor und werben um einen Investor. Der Sprecher des Insolvenzverwalters sprach von 23 betroffenen Mitarbeitern. Nach seinen Angaben macht das Unternehmen Verluste. Ohne neuen Investor, der außer Geld auch Aufträge einbringen solle, sei ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb unmöglich, weil von August an kein Insolvenzgeld mehr gezahlt werde.

Corona und geschlossene Herbergen

Die Gründe für den Insolvenzantrag sind nach den Worten des Sprecher des Insolvenzverwalters noch nicht vollständig ermittelt. Eine wichtige Rolle spiele ein Umsatzeinbruch ausgelöst durch die Corona-Krise und die Schließung von Jugendherbergen. Der Betriebsbetreuer der Gewerkschaft IG Metall, Tobias Wunsch, reagierte überrascht auf die Entwicklung bei Schlapp-Möbel. Vor einigen Monaten sei noch alles in Ordnung gewesen, damals habe der Geschäftsführer sogar eine Lohnerhöhung versprochen.

Der Insolvenzantrag kam offenbar in einer Zeit, in der die Firma wieder mehr Umsatz verzeichnete. „Das erste Halbjahr ist ganz in Ordnung gewesen“, sagte eine mit dem Mittelständler vertraute Person. Nach Informationen der F.A.Z. erwirtschaftete Schlapp-Möbel von Anfang Januar bis Ende Juni Erlöse in Höhe von etwa einer Million Euro. Diese Summe vergleiche sich mit einem Umsatz von 1,2 Millionen Euro im gesamten Jahr 2021. Gemessen am Auftragsbestand, seien 1,3 Millionen Euro an Erlösen schon sicher. Dabei sei das erste Halbjahr in aller Regel schwächer als das zweite. Von Juli bis Ende Dezember erziele das Unternehmen zumeist 60 Prozent seines Umsatzes.

Wie weiter zu erfahren war, hat einer der beiden noch im Impressum von Schlapp-Möbel genannten Geschäftsführer, Lothar Schäfer, mittlerweile eine andere Aufgabe übernommen. Er gehört der Geschäftsleitung des Unternehmens Maximator Hydrogen in Nordhausen an, wie sich der Internetseite der Thüringer Firma entnehmen lässt. Im elektronischen Bundesanzeiger wurde am 2. März seine Bestellung zum Geschäftsführer von Maximator Hydrogen öffentlich.

Wie er der F.A.Z. am Freitagabend sagte, ist er schon seit Januar an Bord und war vorher schon beratend für die Firma tätig. Dessen ungeachtet habe er als Gesellschafter noch andere Firmen. Er und sein Kollege Florian Englmaier hätten als Gesellschafter versucht, bei Schlapp-Möbel „den Turnaround hinzubekommen“. Dies sei aber leider nicht gelungen. Seit Beginn des Ukrainekriegs seien Aufträge aus den Jugendherbergen ausgeblieben. So hätten sie letztlich Insolvenz anmelden müssen. Und zwar wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und bilanzieller Überschuldung. Englmaier und er haben nach seinen Worten jedoch versucht, Investoren zu finden.