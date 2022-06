Neuer Investor : Insolventer Flughafen Hahn ist verkauft

Zwei Investoren wollen den seit Monaten insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn übernehmen. Der Flughafen werde an die Swift Conjoy mit Sitz in Frankfurt veräußert, teilte der Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Mittwochabend mit. Alle Beschäftigten würden übernommen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Joint Venture. Beteiligt daran ist die Frankfurter Swift Holding, die bisher nach eigener Darstellung hauptsächlich in Immobilien investiert hat und vom früheren LBBW-Bankmanager Tobias Steyer geführt wird.

Bei dem zweiten Investor handelt es sich um das englische Unternehmen Conjoy Investment Partners, das Ende 2021 gegründet wurde und an dem laut Insolvenzverwalter Plathner „Unternehmer und Führungskräfte mit profunder Erfahrung in den Branchen Luftfahrt, Flughäfen, Reise und Retail“ beteiligt sind. Bislang war das Land Hessen zu 17,5 Prozent an dem Flughafen beteiligt. Ob diese Anteile von den Investoren übernommen werden, wurde nicht mitgeteilt.

Tobias Steyer und Martin Mansell, Geschäftsführer der Swift Conjoy GmbH, streben nach eigenen Angaben an, „den Passagier- und Frachtflugbetrieb am Hahn fortzuführen und umfangreich auszubauen. Dazu gehören auch Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region.“