Fondsmanager vor Gericht : „Das Ding wird gleich hochgehen. Holen wir uns die Kohle. Mega.“

Der Trick war so perfide wie gewieft: Um bei einer Wette so hoch wie nur möglich zu gewinnen, sorgte ein Fondsmanager dafür, dass genau das, auf was er wettete, überhaupt erst passiert. Mit der einen Hand, mit den Unsummen an Geld, die ihm das Unternehmen anvertraute, für das er tätig war, erreichte er, dass die andere Hand, die private Hand, kassieren konnte. Acht Millionen Euro hat er auf diese Weise in nur wenigen Monaten, zwischen April und September 2020, verdient. Illegal.

Marc H. heißt der Mann, der bei Union Investment, der Investmentgesellschaft der DZ Bank, so viel Macht hatte und über so viel Geld verfügte, dass er das Auf und Ab von Aktienkursen großer Dax-Unternehmen beeinflussen konnte. Der Aufstieg von H. verlief zielstrebig. Sein Einfluss wuchs über die Jahre, er übernahm immer mehr Verantwortung, bis er schließlich als einer der wichtigsten Fondsmanager des Landes, als Star der Branche, galt. Sein tiefer Fall aber kam mit einem Schlag.