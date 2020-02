Faire Vergütung für Landwirte : Wie Verbraucher den Milchpreis mitgestalten können

Aktualisiert am

Milchpreise in der Diskussion: Die Initiative „Du bist hier der Chef“ will den Landwirten bessere Preise garantieren. Bild: AP

Welcher Preis für Fleisch, Milch und Butter ist angemessen? Wie hoch muss er sein, damit der Landwirt davon leben kann? Darüber wird gerade heftig diskutiert in Deutschland. Dazu passt eine junge Initiative aus Eltville, die beweisen will, dass es Verbraucher mit dem Kampf gegen Dumpingpreise ernst meinen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Unter der Marke „Du bist hier der Chef“ will der Verein „Die Verbrauchergemeinschaft“ Lebensmittel auf den Markt bringen, die den Bauern deutlich bessere Preise garantieren, als diese über den gewöhnlichen Verkauf erzielen. Vorbild ist die französische Initiative „C‘est qui le patron?!“, die in Frankreich seit 2016 mit Erfolg läuft. Dort sind unter dieser Marke inzwischen 35 Artikel in den Regalen von Handelsunternehmen gelistet.