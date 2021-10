Blindenfußball für Kinder : Kicken mit Dunkelbrille

Als die Kinder in die kleine Halle des TSG Vorwärts im Frankfurter Stadtteil Rödelheim strömen, steigt die Geräuschkulisse. Zehn Jungen und Mädchen vom Kinderzentrum Niddagaustraße, alle zwischen sechs und zehn Jahre alt, sollen am Montagmorgen einen neuen Sport lernen: Blindenfußball. Bewegungsdrang bringen die Kinder allemal mit. Das Training leitet Hasan Koparan, 33, Blindenfußballer seit gut 15 Jahren. Damals, als er selbst noch ein Schüler war, sei der Nationaltrainer der deutschen Blindenfußballmannschaft an seine Schule gekommen. Da habe er Feuer gefangen, erinnert sich Koparan, der selbst sehbehindert ist. „Ich bin von der ersten Minute an dabei, seit es den Sport in Deutschland gibt.“ 100 bis 150 aktive Blindenfußballer gebe es inzwischen bundesweit, schätzt er.

Bevor das Training losgeht, erklärt er den Kindern seinen Sport: Gespielt wird mit einer Dunkelbrille, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, denn nicht alle Spieler sind gleich sehbeeinträchtigt. Der Ball rasselt, damit die Sportler ihn hören können. Statt elf gegen elf wird in Mannschaften von je fünf Leuten gespielt, inklusive sehendem Torhüter. Damit die Spieler stets wissen, wo sie sich befinden, gibt es sehende Trainer, die laut rufend Orientierungshilfen geben. „Kannst du nicht mal deine Schuhe sehen?“, will ein Junge von Koparan wissen. „Nein. Sind die schön?“, fragt der zurück.

Die Stimmung ist gut beim Blindenfußballer, der solche Trainings seit sechs Jahren betreut. „Das Angebot wird sehr positiv aufgenommen“, findet er. Büsra Duman und Birk Gebauer von der Initiative „Neue Sporterfahrung“ sowie der stellvertretende Leiter des Kinderzentrums, Tobias Müller, helfen beim Aufbau und bei den einzelnen Übungen. Die Kinder sind ausgelassen. Gebauer bittet um Ruhe, denn wer nicht sehen könne, der müsse sich beim Fußball vor allem auf sein Gehör verlassen, sagt er. Das klappt an diesem Tag nicht immer gut, zu aufregend ist der fremde Sport für die Kinder. Die enge, muffige Halle tut mit ihrer Akustik ein Übriges.

Anspruchsvolle Übungen

Als es darangeht, die Brillen aufzusetzen, macht sich abermals Unruhe breit: „Wie sollen wir wissen wo der Ball ist?“, fragt ein Junge. Ein Mädchen hat aufgepasst: „Der rasselt doch.“ Die Situation ist ungewohnt. „Ich seh gar nix!“, ruft einer der Schüler, „Hilfe“, lacht ein anderer, der schon losgestürmt ist. Durch die Dunkelbrille der Sehkraft beraubt, laufen die Kinder mit ausgestreckten Händen herum. Ihre Bewegungsabläufe erinnern ein bisschen an Frankensteins Monster.

„Wir probieren das mal, dass ihr euch gegenseitig unterstützt“, leitet Koparan die erste Übung ein. Die Kinder sollen zwei Reihen bilden, bei denen immer nur der Letzte sehen und so den Vordersten anleiten darf. Schnell kollidieren die Schlangen, die Kinder purzeln übereinander. Spaß haben sie trotzdem, wie sie auf Nachfrage des Trainers versichern.

Auch die nächste Übung ist anspruchsvoll. Koparan joggt mit dem Ball im Kreis durch die Halle, angeleitet von Gebauer, der rückwärts vor ihm läuft und immer wieder „Hier“ sagt. Beim Profi sieht das Dribbling leichtfüßig aus. Als die Kinder das Gleiche versuchen, wird klar: Auf seinen sehenden Partner muss man sich verlassen können. Ein Junge schlägt an der Wand auf, weil sein Partner unaufmerksam war. Er steht aber schnell wieder.

Anfangs rennen die Kinder mit oder ohne Dunkelbrille noch wild umher. Später tapsen sie eher tastend voran, zumindest während sie die Brille aufhaben. Immer wieder ziehen sie sie ab, kicken die Bälle sehend umher. Klar, das ist einfacher. Trotzdem fällt auf: Jede Übung beginnt chaotisch, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kommen die Fußballer aber besser mit den Aufgaben zurecht. So auch bei der Übung zum Torschuss. Gebauer steht hinter der Bande, die heute das Tor abgibt. Koparan dribbelt mit dem Ball darauf zu, Gebauer leitet ihn wieder mit seinen Hier-Rufen an. Ist er nah genug am Tor, gibt Gebauer das Kommando „Schuss!“, und der Ball landet im Ziel.

„Nur ein Bruchteil davon, was der Sport wirklich ist“

Die Kinder dagegen treffen zunächst meist nicht. Ein Junge im blauen Sweatshirt bolzt den Ball noch vor dem Kommando meterweit neben das Ziel. Als er beim zweiten Anlauf auf seine Helferin hinter der Bande hört, landet der Ball im Tor. Gegen Ende gelingen manche Schüsse beeindruckend präzise. Zum Abschluss dürfen die Kinder noch ihre Fragen an den Blindenfußballer loswerden. Fasziniert sind sie vor allem davon, wie er sein Handy bedient. Es liest ihm alles vor.

„Die Kinder haben es gut gemacht für ihr Alter.“ Die manchmal mangelnde Konzentration sei normal. „Wenn ich daran denke, wie ich damals war, das war genauso“, sagt er. Bei solchen Trainingseinheiten würden die Kinder „nur einen Bruchteil davon, was der Sport wirklich ist“, erfahren, sagt er. Trotzdem scheinen die Schüler einen Eindruck davon bekommen zu haben, was es heißt, wenn das Sehen eingeschränkt ist. Auch wenn sie in Zukunft wohl wieder ohne Dunkelbrille kicken werden.