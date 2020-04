Nachfolge von Boddenberg : Ines Claus wird neue CDU-Fraktionsvorsitzende in Hessen

Aktualisiert am

Ines Claus wird neue CDU-Fraktionsvorsitzende in Hessen

Die Landtagsfraktion der hessischen CDU hat die Abgeordnete Ines Claus zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Die zweiundvierzigjährige Juristin folgt auf Michael Boddenberg, der am Vormittag im Landtag als neuer Finanzminister vereidigt wurde.

Claus‘ Wahl gilt als Überraschung, denn sie gehört dem Landtag erst seit einem guten Jahr an. Bei den Wahlen im Herbst 2018 gewann sie im Kreis Groß-Gerau das Direktmandat. Vorher war sie in unterschiedlichen führenden Funktionen in der Landtagsverwaltung tätig.

Als Abgeordnete ist Claus bislang Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Zusammen mit ihrem Ehemann, einem Mediziner, hat sie drei Kinder.