Indisches Echthaar : Neues Selbstbewusstsein mit Perücke

Ob Haarausfall, Halbglatze oder als Vorsorge für die anstehende Chemotherapie: Wer Siggi Ebenhoch aufsucht, der fühlt sich nicht wohl in seiner Haut und mit seinem Aussehen. Sein kleines Perückenstudio befindet sich auch deshalb am Ende der Kaiserhof-Galerie in Hochheim. „Meine Kunden sollen sich unbeobachtet fühlen“, sagt der Siebenundsechzigjährige. Rund 50 verschiedene Perücken, von der blonden Langhaarperücke bis zur rötlichen Kurzhaarfrisur, hat er in seinem kleinen Salon ausgestellt.

Ebenhoch weiß, was es mit dem Selbstvertrauen machen kann, wenn die Haare ausgehen – ob durch eine Krankheit oder erblich bedingt. Schon mit 18 Jahren hatte er mit massivem Haarausfall zu kämpfen. Mit 40 Jahren folgte dann ein weiterer Schlag. Er erhielt die Diagnose Prostatakrebs. Damit verbunden war die Angst um sein Leben und die Sorge, auch noch die letzten verbleibenden Haare zu verlieren. Eine Chemotherapie blieb ihm erspart, der Krebs konnte therapiert werden. Nach seiner Heilung stand für ihn der Beschluss fest, Menschen mit Haarausfall zu helfen. Heute blickt er dankbar auf seine Erfahrungen zurück. „Dadurch bin ich gut geworden“, sagt er. Als Betroffener habe er ein Gefühl dafür entwickelt, wie wichtig Haare für das Selbstbewusstsein sein können.