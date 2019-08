Zu wenige Stellplätze : Beschleunigungsspur wird zum Parkplatz

Nirgendwo in Deutschland ist die Belastung des Verkehrsnetzes höher als in Hessen. Die Zustände auf den Autobahnen treten im Ferienreiseverkehr noch deutlicher zutage als sonst. Immer wieder sind auf den Beschleunigungsstreifen abgestellte Lastwagen zu sehen. Die Lenkzeit der Fahrer ist abgelaufen, aber auf den ausgewiesenen Stellflächen ist kein Platz mehr.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

„Sämtliche Rastanlagen auf den ein- und zweiziffrigen Bundesautobahnen in Hessen sind in der Regel nachts überlastet“, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD. Angesichts der anhaltenden Zunahme des Güterkraftverkehrs seien weitere Anstrengungen nötig, um dem Stellplatzmangel zu begegnen, schreibt Staatsekretär Jens Deutschendorf (Die Grünen). Rasche Abhilfe verspricht er nicht.

Zahl der Parkplätze wächst

Immerhin kann er feststellen, dass die Zahl der Stellplätze für Trucks in den zurückliegenden zehn Jahren von rund 3900 auf 5700 gestiegen ist. Das ist ein Zuwachs von rund 50 Prozent. Im Jahr 2008 gab es nach einer Zählung des Bundesverkehrsministeriums an den Autobahnen in Hessen rund 2300 Stellplätze zu wenig.

Fünf Jahre später lag das Defizit noch bei 2000. Eine Erhebung aus dem vergangenen Jahr ist noch nicht ausgewertet. Anfang 2018 kamen mit dem Ausbau der Rastanlage Kassel-Ost 110 Parkplätze hinzu. Insgesamt 170 sollen in drei weiteren Projekten entstehen. Anfang Juni begann der Ausbau der Rastanlage Rimberg an der Autobahn 5 bei Bad Hersfeld.

In Uttrichshausen-Ost, in der hessischen Rhön an der Autobahn 7 gelegen, sollen die Arbeiten im September beginnen. Noch in diesem Jahr soll der Startschuss für die Erweiterung der Rastanlagen Schäferborn bei Bad Homburg an der Autobahn 5 fallen.

Neue Technik

Darüber hinaus hat das hessische Verkehrsministerium die Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH Deges mit dem Neu- und Umbau von bis zu 26 Rastanlagen beauftragt. Dazu kann beispielsweise auch die Errichtung von Toiletten gehören. Die Vorschrift, WC-Gebäude in Abständen von etwa 15 bis 20 Kilometern zur Verfügung zu stellen, werde eingehalten, versichert Deutschendorf. Allerdings sei nicht geplant, bewirtschaftete Rastanlagen flächendeckend mit WC-Gebäuden auszustatten.

Die Erhöhung der Stellplatz-Kapazitäten soll nicht nur mit einer Ausdehnung der Fläche, sondern mit innovativen Instrumenten der Telematik erreicht werden. Diese Systeme zeigen den Fahrzeugführern schon auf der Autobahn an, auf welchen Rastanlagen noch Platz ist. Außerdem steuern sie das Abstellen der Fahrzeuge auf den Parkplätzen so, dass jeder vorhandene Quadratmeter voll ausgenutzt wird.

Auf der Rastanlage Taunusblick sollen auf diese Weise noch in diesem Jahr knapp 50 zusätzliche Plätze entstehen. Auf der Strecke vor dieser Anlage sowie vor den Raststätten Langen-Bergheim Ost und West werden dem Fahrer schon heute freie Plätze angezeigt – unter www.verkehrsservice.hessen.de.