Hundehasser am Werk : Giftköder im Stadtwald

Hundebesitzer sind in Sorge und die Polizei ermittelt. In den vergangenen Tagen haben mehrere Hunde ausgelegte Giftköder gefressen. Ein Tier starb sogar an den Folgen.

„Ich will, dass diese Leute erwischt werden“, sagt Birgit. Die 39 Jahre alte Hundebesitzerin, die nicht möchte, dass ihr Nachname in der Zeitung steht, fühlt sich unwohl beim Spaziergang mit ihrem Hund im zwischen Frankfurt und Neu-Isenburg liegenden Stadtwald. Das war nicht immer so. Früher sei sie sehr gern mit ihrem Hund hierhergekommen. Doch seit Kurzem ist das anders. Ausgelegte Giftköder im Wald versetzen die Hundehalter in Aufruhr.

Wie die Abteilung Stadtforst im Grünflächenamt mitteilt, haben in den vergangenen Tagen im Bereich der Stoltzeschneise und am Waldspielpark Tannenwald mehrere Hunde Giftköder gefressen. Ein Tier starb an der Vergiftung. Die Frankfurter Polizei teilt auf Anfrage mit, dass die Ermittlungen zu diesen Fällen noch andauern.

„Eine Katastrophe“

„Alle paar Monate gibt es in verschiedenen Gegenden Alarm, vor Kurzem war etwas am Goetheturm“, erzählt die Hundehalterin. Seit vier Jahren spaziert sie mit ihrem Hund Barry, einem 13 Jahre alten Schäferhundmischling, täglich um den Jacobiweiher. Barry, der wegen seiner Größe und seinem grau-schwarzen Fell eher nach Terrier als nach Schäferhund aussieht, hat eine große Narbe unter seinem rechten Auge. „Er war ein rumänischer Straßenhund“, sagt Birgit. Seit fünf Jahren sei sie sein Frauchen.

Als sie, weg von der Straßenbahnhaltestelle Oberschweinstiege, weiter hinein in den Wald läuft, nimmt Birgit ihrem Hund die Leine ab. Barry rennt los. Auf die Frage, ob sie sich dabei nicht unwohl fühle, entgegnet sie: „Die Gefahr, dass der Hund etwas Falsches frisst, besteht immer.“ Sie ruft, Barry hört aufs Wort, dreht aber schon bald wieder ab. Schließlich hat er einen weiteren Hund erspäht. Die beiden Besitzerinnen grüßen sich. Man kenne sich eben, erzählt auch Rentnerin Gabriele, die mit ihren Hunden, zwei Bichon Frisé, unterwegs ist. Das mit den Ködern sei „eine Katastrophe“, klagt sie.

„Wenn da etwas rumliegt, haben die beiden das schneller gefressen, als man gucken kann.“ Während sie erzählt, ist ihr Hund im Gebüsch verschwunden. „Sehen Sie, wie schnell die sind?“, sagt die Rentnerin und ruft ihren Hund zurück. Beide Frauen fragen sich, wieso Menschen Giftköder auslegen. Eine Antwort haben sie nicht.