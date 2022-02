Verkehr in Großstädten : Warum gibt es in Frankfurt weniger Staus?

In den meisten deutschen Großstädten ist der Verkehr zurück. Vor allem in den letzten Monaten des vergangenen Jahres haben zumindest die Staus etwa in München, Hamburg und Berlin, aber auch in Wiesbaden das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht und teilweise sogar überschritten. Das zeigen die Daten des Kartierungsspezialisten TomTom, die das Unternehmen an diesem Mittwoch zum elften Mal mit dem sogenannten TomTom Traffic Index veröffentlicht, einer Analyse der Verkehrsdaten aus 404 Städten weltweit, darunter von 27 Orten in Deutschland.

In Berlin hat das Stauniveau demnach im gesamten vergangenen Jahr nur noch zwei Prozentpunkte unter dem von 2019 gelegen, in Hamburg drei und in München vier Prozentpunkte. In Frankfurt dagegen lag das Stauniveau 2021 im Jahresdurchschnitt immer noch um sieben Prozentpunkte und damit um 26 Prozent unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019. Vor allem hat sich im Jahresdurchschnitt keine Veränderung zum ersten Corona-Jahr 2020 gezeigt. Das Jahr 2019 nimmt TomTom bei der Analyse des Traffic Index als Referenzjahr für die Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie.