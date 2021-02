Impfung gegen Corona : Ausharren im virtuellen Wartezimmer

Wie schwierig es ist, für Hochbetagte einen Impftermin in Hessen zu ergattern, hat der Ministerpräsident in der eigenen Familie erfahren: „Ich habe in meiner Familie drei Omas: 90, 93 und 96“, sagte Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landtag. „Und meine Frau hat zwei Tage am Telefon verbracht, um überhaupt eine Registrierung hinzubekommen.“

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mit der Registrierung der Daten ist aber nur der erste Schritt getan, von Mittwochmorgen an konnte sich Ursula Bouffier dann erst um einen konkreten Impftermin für die hochbetagten Angehörigen kümmern. Das „Windhundrennen“ um einen Impftermin, wie es ein frustrierter Leser nennt, ist nun wieder in vollem Gang.

Die telefonischen Hotlines 116117 und 0611/50592888 waren am Mittwochvormittag dauernd besetzt oder forderten per Bandansage zu einem späteren Anruf auf. Von der Webseite impfterminservice.hessen.de wurde man in einen virtuellen Warteraum gelotst, der eine Weiterleitung in Aussicht stellte, die aber auch nach Stunden für viele ausblieb. Auf Twitter machten sich erboste Angehörige Luft, die erfolglos vor ihren Monitoren ausharrten.

„Jeder bekommt einen Termin, aber nicht alle gleichzeitig“

300.000 Hessen, die zur höchsten Prioritätsgruppe gehören, hat Innenminister Beuth in dieser Anmelderunde eine Corona-Schutzimpfung versprochen: „Jeder bekommt einen Termin, aber nicht alle gleichzeitig.“ Dazu zählen vor allem Personen, die 80 Jahre und älter sind, sowie medizinisches Personal, das einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt ist.

Nur an den Termin heranzukommen, gestaltete sich fast genauso schwierig wie am 12. Januar, als in Hessen erstmals Anmeldungen möglich waren. Bei der telefonischen Hotline kam es anfangs vereinzelt zu Fehlermeldungen, da bei etwa fünf Prozent der Anrufe kurzfristig den Telefonisten der Zugriff auf das System nicht möglich war, wie das Innenministerium eingestand. Dieses Problem sei umgehend gelöst worden. Über die Hotline würden stetig Termine vergeben, aber aufgrund des großen Andrangs sei es auch dort zu Wartezeiten gekommen.

Ein deutlicher Unterschied war jedoch bei der Anmeldung über die Website sichtbar: Das technische System brach diesmal nicht zusammen. Wie angekündigt waren die Serverkapazitäten aufgestockt worden und offenbar auf den erwarteten Ansturm vorbereitet. Erstmals wurde ein virtueller Warteraum eingerichtet, eine Internetseite, auf die jeder gelenkt wurde, der sich digital anmelden wollte. Dieser Warteraum diene vor allem der Stabilität des Anmeldeverfahrens, hieß es aus dem Innenministerium. Sobald wieder ausreichend Plätze im Buchungsportal frei würden, folge automatisch eine Weiterleitung aus dem Warteraum zur Terminbuchung. Stichproben zeigten am Mittwoch, dass es sich lohnt, im virtuellen Wartezimmer auszuharren und dann den Monitor sich selbst zu überlassen. Nichts aktualisieren, kein hektisches Klicken, nur Warten. Nach Stunden gelang dann tatsächlich eine Weiterleitung zur Terminauswahl.

Gemeinsame Termine sind nicht möglich

Neu ist diesmal auch, dass nun Termine in allen 28 hessischen Impfzentren vom 9. Februar an vergeben werden. So fallen allzu lange Anfahrtswege weg. Eine Übersicht aller Impfzentren findet sich hier: www.faz.net/impfzentren. Auch die zu vergebenden Daten sind nicht mehr wie beim ersten Mal auf drei Wochen beschränkt, sondern dehnen sich voraussichtlich bis in den April hinein. Hessen beschreitet bei der Impfplanung einen konservativen Weg: Man wolle nur so viele Termine vergeben, wie auch Dosen von Biontech und Moderna im Bundesland vorhanden seien. Dabei gehe man derzeit davon aus, dass pro Woche nur etwa 60.000 Dosen geliefert werden. Sollte der Bund mehr bereitstellen, könnten Termine auch vorgezogen werden, heißt es aus dem Ministerium. In den Impfzentren werde vorrangig der Wirkstoff der Mainzer Firma Biontech genutzt, in den Pflegeheimen jener von Moderna.

Ein Kritikpunkt konnte allerdings bisher nicht beseitigt werden: Paare, die beide über 80 Jahre alt sind, können keinen gemeinsamen Termin vereinbaren. Das bedeutet derzeit, dass die Senioren viermal in Richtung Impfzentrum aufbrechen müssen: Jeder an einem anderen Tag zum ersten und dann noch zum zweiten Impftermin. Das Innenministerium versichert zwar, dass das Problem derzeit bearbeitet werde. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist, darauf wollte sich bisher jedoch niemand festlegen.

Schon am Vormittag hatten 20.000 Personen Impftermine vereinbaren können. Zum Vergleich: In der ersten Anmelderunde Mitte Januar waren binnen vier Tagen 60.000 Termine vergeben worden.

„Andere Länder bekommen das hin“

Kritik am Vergabeverfahren kam aus der Opposition im hessischen Landtag: „Dass sowohl das Online-Portal als auch die Hotline erneut schwer oder über Stunden gar nicht erreichbar sind, macht fassungslos“, sagte die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Janine Wissler. Erforderlich sei ein System, das barrierefrei, zielgruppengerecht und angemessen ausgestattet sei. „Das ist keine Raketenwissenschaft – andere Länder bekommen das hin.“ Sonst stehe zu befürchten, dass viele Ältere entnervt aufgäben und sich die Impfquote der Haupt-Risikogruppen deutlich verschlechtere.

Auch SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser kritisierte den Beginn der Impfkampagne, den Hessen verstolpert habe. Überlastete Telefonleitungen, ein kompliziertes Internetportal zur Impfanmeldung und voll eingerichtete Impfzentren im Leerlauf - all das habe nicht dazu beigetragen, die Impfbereitschaft zu erhöhen.

Insgesamt geht die Zahl der Corona-Fälle in Hessen weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 945 nachgewiesene Sars-CoV-2-Infektionen. Das sind etwa 200 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 63 auf 4989. Vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut 83 weitere Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie gemeldet. Die Inzidenz, die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen je 100000 Einwohner, sank im Vergleich zum Vortag abermals leicht von 90,4 auf 87,8.