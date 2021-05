Corona-Impfung beim Arzt : Gut, wenn man einen Hausarzt hat

Mit dem Impfen geht es zum Glück voran. Seit Ostern dürfen auch Hausärzte impfen. Zwar haben sie längst noch nicht so viel Impfstoff, wie sie gerne hätten. Zudem erfahren sie, wie Christian Sommerbrodt, Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Hessen, moniert, auch immer erst am Freitag, wie groß die Lieferung für die nächste Woche ist: „Das schwankt sehr stark.“ Die Hausärzte haben beim Impfen aber mehr Freiheiten als die Impfzentren. Grundsätzlich müssen auch sie sich an die vorgeschriebene Reihenfolge halten, dürfen aber selbst priorisieren, sagt Sommerbrodt, der in einer Gemeinschaftspraxis mit sechs Ärzten in Wiesbaden arbeitet.

Petra Kirchhoff (hoff.), Rhein-Main-Zeitung

Eine Impfung außer der Reihe ist etwa dann möglich, wenn ein Patient zum vereinbarten Impftermin nicht erscheint oder am Abend noch Impfstoff übrig ist, weil aus den sogenannten Viles, also den Fläschchen, noch ein paar Dosen herausgeholt wurden. Dann kann es sein, dass auch der 23 Jahre alte Student, der um die Ecke wohnt und schnell vorbeikommen kann, die ersehnte Spritze bekommt.