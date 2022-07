Immobilienmarkt : Es fehlen große Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet

Familien finden in den Städten kaum noch passenden Wohnraum. Das liegt an einer systematischen Verknappung des Angebots.

Die hohen Quadratmeterpreise im Ballungsraum führen dazu, dass überwiegend kleine Wohnungen errichtet werden. Wie das Unternehmen Empirica Regio herausgefunden hat, ist der Anteil an großen Wohnungen bei den Fertigstellungszahlen in der Region seit Jahren rückläufig. In Mainz beispielsweise wurden in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts doppelt so viele große Wohnungen fertiggestellt wie in der zweiten Hälfte. Der Anteil der Wohnungen mit vier Zimmern und mehr an den gesamten Baufertigstellungen sank von 31 auf 17 Prozent.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Derselbe Trend lässt sich auch in Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden beobachten: Der Anteil an großen Wohnungen an den gesamten Baufertigstellungen ist dort rückläufig. Und auch in Frankfurt ist diese Entwicklung ablesbar: Von 2011 bis 2015 wurden 5603 Wohnungen mit mehr als vier Räumen fertiggestellt, von 2016 bis 2020 waren es nur 3355. Der Anteil dieser Wohnungsgröße an den gesamten Baufertigstellungen sank in der Mainmetropole von 34 auf 15 Prozent.

Hohe Quadratmeterpreise

Das führt zu einer Unterversorgung mit großen Wohnungen – und zu steigenden Quadratmeterpreisen für diese Wohnungsgröße. Das Unternehmen Empirica hat deutschlandweit Immobilieninserate ausgewertet. In den beliebten, sogenannten A-Städten nehmen die Mieten demnach inzwischen einen u-förmigen Verlauf. Die Quadratmeterpreise für kleine Einzimmerwohnungen sind besonders hoch. Für Wohnungen mit zwei und drei Zimmern sinkt der Quadratmeter deutlich, um dann wieder mit zunehmender Größe anzusteigen. Wohnungen mit fünf und mehr Zimmern sind, auf den Quadratmeter gerechnet, deutschlandweit sogar teurer als Einzimmerappartements.

Auch in der Region lässt sich dieses Verhältnis beobachten, wenn auch in einzelnen Kommunen weniger deutlich. So sind die Mieten für Einzimmerwohnungen in Frankfurt innerhalb von zehn Jahren um 36 Prozent auf 16 Euro gestiegen. Für große Wohnungen mit mindestens fünf Zimmern kostet der Quadratmeter inzwischen 14,60 Euro. Kleinere Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern werden hingegen für 13,50 Euro beziehungsweise 13,75 Euro angeboten.

Laut Jan Grade, Geschäftsführer von Empirica Regio, sind vor allem Familien von dieser Entwicklung betroffen: „Es wird für Familien in den großen Städten immer enger. Wir sehen einen massiven Wegzug der Familien ins Umland.“ Durch eine zu geringe Bautätigkeit werde die Suburbanisierung noch beschleunigt. Kleine Wohnungen würden vor allem Singles und Paare ansprechen. „Viele Haushalte wollen gerne in den Städten bleiben, wenn die Familie wächst. Aber die Bautätigkeit bei großen Wohnungen wurde gekappt. Wenn wir dieses Angebot weiter verknappen, verlieren wir diese Familien ins Umland. Das ist nicht gut für die Städte“, sagt Grade. Denn für die soziale und demographische Struktur der Städte sei es wichtig, die Familien zu halten.