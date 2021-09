Wohnungsmangel : Ein Drittel des Lohns geht für die Miete drauf

Aktualisiert am

Beste Lage: Villen am Wiesbadener Neroberg Bild: Frank Röth

Wohnungsmangel in größeren Städten hat seinen Preis: Mieten und Immobilienpreise steigen mit rasantem Tempo, auch in der hessischen Landeshauptstadt. Ein Ende des Trends ist noch lange nicht in Sicht.