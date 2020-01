Immobilien in Hessen : Maklerprovision wird künftig geteilt

Käufer und Verkäufer von Wohnimmobilien sollen den Makler künftig je zur Hälfte bezahlen. In einigen Ländern ist das schon üblich. Aber Käufer in Hessen, Berlin, Hamburg und einigen anderen Bundesländern werden entlastet.

Wer in diesem Jahr in Frankfurt und der Region eine Wohnung kauft und selbst nutzen will, darf sich über eine gewisse finanzielle Entlastung freuen: Die Aufteilung der Maklerkosten beim Erwerb von selbstgenutzten Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern wird bundesweit neu geregelt. Künftig soll der Makler von beiden Parteien, Verkäufer und Käufer, bezahlt werden. Bisher war es in Hessen üblich, dass der Käufer die Maklerkosten alleine trägt.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Laut dem Immobilienverband Deutschland, der die Makler vertritt, entspricht das Gesetzgebungsvorhaben „dem Selbstverständnis der Branche, die sich als fairer Vermittler zwischen den Parteien eines Kaufvertrages versteht und sich überwiegend von beiden mit jeweils drei Prozent honorieren lässt“. Der Bundestag habe den Gesetzentwurf über die Verteilung der Maklerkosten im Dezember nach erster Lesung zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Der Beschluss durch den Bundestag sei derzeit für den 13.Februar geplant. In Kraft treten werde die Neuregelung voraussichtlich im Herbst.