Vorhersagen zu Corona : „Im Sommer ist der Spuk vorbei“

Der deutsche Impfstart, darin sind sich gerade wohl die meisten einig, ist schiefgegangen. Die Europäische Union hat zu wenig Impfdosen bestellt und auf die falschen Anbieter gesetzt, die Hotlines und Websites sind überlastet, in den eilig aus dem Boden gestampften Impfzentren dagegen herrscht erst einmal gähnende Leere. Andere Länder wie Israel oder Großbritannien sind währenddessen davongeeilt, konnten zumindest mit einer schon hohen Zahl von Impfungen trumpfen. Muss man sich also Sorgen in Deutschland machen? „Nein“, sagt Roman Hagelstein. „Bis Ende September wird es für jeden in Deutschland, der sich gegen Corona impfen lassen möchte, auch Impfstoff geben.“ Die Chancen dafür stünden sehr gut, sagt er. Konkreter: Sie liegen bei mehr als 80 Prozent.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Hagelstein ist kein Gesundheitspolitiker, der etwas schönreden muss, sondern ein in Frankfurt arbeitender und in Offenbach lebender Controller, der dafür brennt, Prognosen über zukünftige Entwicklungen zu erstellen. Superforecaster wird er genannt, weil er zu einer Gruppe von etwa 250 Menschen gehört, denen nachgesagt wird, dass sie solche Zukunftsprognosen besser treffen können als andere. Über die Teilnahme an der Online-Plattform Good Judgement Project, die der amerikanische Psychologieprofessor Philip Tetlock ins Leben gerufen hat, ist er in den elitären, über die Welt verteilten Kreis gelangt. Dass sie Informationsjunkies seien und ein besonderes Gespür für Wahrscheinlichkeitsrechnungen besäßen, heißt es über die Superforecaster. Und dass es ihnen gelinge, komplexe Fragen ohne eigene Agenda im Kopf anzugehen, dass sie offen und unvoreingenommen seien in ihrem Denken. Das macht sie als Verfasser von Vorhersagen begehrt. Unternehmen, Stiftungen und sogar Geheimdienste wie die CIA setzen auf ihre Dienste.