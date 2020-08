Für die Winterzeit gerüstet : Hanau will Coronaviren mit UV-Licht töten

Das Unternehmen Heraeus hat ein Gerät vorgestellt, das die Luft in Räumen entkeimt. Die Technik will die Stadt Hanau künftig zum Beispiel in Schulen und Bussen nutzen.

Es ist kein unbekanntes Verfahren und auch kein Wundermittel, doch könnte es gerade in den nächsten Wochen und Monaten das Leben vieler Menschen erleichtern. Am Freitag hat das Unternehmen Heraeus mit Sitz in Hanau einen Prototyp zur Luftentkeimung in geschlossenen Räumen präsentiert, der die Atemluft von Viren und Bakterien befreien kann. Nach Untersuchungen der Universität in Tübingen ist das Gerät laut Martin Ackermann, Geschäftsführer von Heraeus Noblelight, in der Lage, Coronaviren in kurzer Zeit zu fast hundert Prozent in einem Raum eliminieren. Grundlage dafür ist die keimabtötende Wirkung der UV-C-Strahlung.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. F.A.Z.

Diese Eigenschaft will sich die Stadt Hanau laut Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in nächster Zeit verstärkt zunutze machen. Wie er in einer Pressekonferenz bekanntgab, werden Heraeus und Stadt eine „strategische Partnerschaft“ eingehen, auf städtischer Seite betreut von Wirtschaftsförderin Erika Schulte. Gemeinsam soll ein auf die Erfordernisse in Hanau abgestelltes Konzept entwickelt werden, das darauf abzielt, die Technologie bald in möglichst vielen Schulräumen, Kindergärten, Sporthallen und anderen städtischen Einrichtungen einzusetzen. Vor allem im öffentlichen Nahverkehr und in den oft überbesetzten Schulbussen könnten die Geräte für eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr durch Covid-19 sorgen, erwartet Kaminsky. So sei man an vielen Stellen auch besser für die bevorstehende Herbst- und Winterzeit gerüstet, wenn sich das Leben vor allem in geschlossenen Räumen abspiele.