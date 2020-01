European Business School : Autofreier Campus mit großem Hörsaal

Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Der kleine Weinberg vor Schloss Reichartshausen wurde gerodet, der Mutterboden abgetragen und das Areal mit dem Ziel einer Retentionsfläche neu modelliert. Auf Dauer verschwunden ist der Weinbau auf diesem historischen Boden aber nicht. Die European Business School hat mit dem Hattenheimer Weingut Balthasar Ress schon einen neuen, langfristigen Pachtvertrag geschlossen; im Frühjahr kann die Ress’sche Monopollage „Schloss Reichartshausen“ neu mit Reben bepflanzt werden. Eine bislang als Parkplatz genutzte Fläche könnte absehbar sogar noch hinzukommen.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Die gegenwärtige braune Wüstenei, die sich den auf der Rheinuferstraße B 42 vorbeifahrenden Autofahrern bietet, ist Ausdruck eine „Aufbruchstimmung“ am Campus. So formuliert es zumindest EBS-Geschäftsführerin Dorothée Hofer. Denn der seit 2016 neue Eigentümer der EBS, der Heidelberger Klinik- und Hochschulbetreiber SRH, ordnet nach einer längeren Phase der Vorbereitung und Planung den Campus neu. Im ersten Bauabschnitt wird ein neuer Eingang und ein neuer Hauptweg auf dem Campus angelegt. Dafür wurde die historische Mauer zur Verbindung zur Rheingaustraße geöffnet. Der Zuweg soll bald auf einen ansprechend gestalteten Platz neben dem Ostflügel des U-förmigen Schlossgebäudes führen.

Angebote für 700 Studenten

In dem Ostflügel wird gerade die Mensa für die Studenten am Campus Oestrich grundlegend saniert. Der neue Mensa-Betreiber will im Februar zeitgemäße Angebote für die 700 Studenten anbieten, die sich durchschnittlich am Campus aufhalten und nicht gerade andernorts ein Praktikum absolvieren oder im Auslandssemester sind. Das ist aber nur eine Zwischenlösung, denn in zwei Jahren soll die Mensa noch einmal umziehen, und zwar in den Nordflügel der Anlage. Die bisherige Mensa wird dann stimmungsvoller Veranstaltungsraum mit direktem Anschluss an den neuen „Schlossplatz“.

Wichtigstes Element der Neuordnung ist ein Gebäude im Innenhof der historischen Anlage. Dort entsteht ein gläsernes Forum mit Dachterrasse und einer Brücke, die Nord- und Südflügel miteinander verbindet. Das Forum soll „halbversenkt“ im Boden liegen, damit die Oberkante des Neubaus mit der Unterkante der oberen Fensterfront des Schlosses abschließen kann. Auf diese Weise wird der Neubau mit dem 130 Quadratmeter großen Saal für mehr als 200 Zuhörer von drei Seiten nicht zu sehen sein, und der Anblick des historischen Ensembles bleibt weitgehend intakt.

Ein Ensemble, das nicht als Schloss, sondern in seinen Ursprüngen im zwölften Jahrhundert als Wirtschaftshof von Kloster Eberbach gegründet worden war. Es war der größte Weinlager- und Warenumschlagplatz der Zisterzienserabtei, von dem aus Frachtgut zur Kölner Niederlassung des Klosters abging. Von einem „Schloss“ wurde erst gesprochen, nachdem – nach der Säkularisierung – Graf Erwein von Schönborn im Jahr 1817 das Ensemble erworben und umgestaltet hatte. Seit 1980 ist es Sitz der EBS. Diese will im ersten Bauabschnitt nun rund fünf Millionen Euro investieren. Im Ergebnis wird der Campus danach „autofrei“ sein, sagt Hofer. Und die für größere Veranstaltungen temporär aufgebauten weißen Großzelte gehören auf dem Campus endgültig der Vergangenheit an.

Fest für die Rheingauer Bürger

Perspektivisch ist geplant, nördlich des im Jahr 2000 eröffneten Walther-Leisler-Kiep-Centers einen Bibliotheks-Neubau und womöglich ein weiteres Gebäude zu errichten. Aber das ist laut Hofer noch Zukunftsmusik. In jedem Fall sollen noch Bestandsgebäude saniert werden, unter anderem ein Nebenhaus, in dem künftig die Mensaküche ihren neuen Standort finden soll.

Zunächst soll Anfang April bei einem Fest für die Rheingauer Bürger feierlich der Grundstein für das neue „Forum“ im Innenhof gelegt werden. Rund ein Jahr später, noch im ersten Quartal 2021, soll es bezugsfertig sein. Gut möglich, dass bis dahin bei den Bauarbeiten weitere archäologische Überraschungen zutage treten. Denn nach der Rodung des Weinbergs war eine historische Brunnenanlage aus dem 16. Jahrhundert entdeckt worden.