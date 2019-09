Lokaltermin : Es gibt noch viel zu tun

Aktualisiert am

Neu in Frankfurt: ein Steakhaus der britischen Kette „Miller & Carter“. Wir haben für Sie hineingeschmeckt. Mit dem Wichtigsten dort hat das Team Probleme.

Gediegene Atmosphäre: Das Lokal in der Hochstraße geht über zwei Etagen. Bild: Wonge Bergmann

Mehr und mehr breitet sich in Frankfurt die Systemgastronomie aus. Jüngstes Beispiel ist ein Steakhaus, das es ähnlich schon sehr oft gibt, allerdings in Großbritannien, das Miller & Carter. Das Restaurant ist, nach langer Verspätung wegen technischer Probleme, vor ein paar Wochen neben dem Sofitel Opéra eröffnet worden.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Miller & Carter ist eine Marke des britischen Konzerns Mitchells & Butlers, der Ende der Neunziger in Deutschland die „Alex“-Kette übernommen hat. Jetzt sollen die mit 110 Filialen auf der Insel erfolgreichen Steakhäuser hierzulande etabliert werden. Die Lokale, die sie aufmacht, will die in Wiesbaden ansässige Gruppe Mitchells & Butlers Deutschland selbst führen, ohne Franchise-Nehmer.