Frau verletzt : Männer melden sich nach illegalem Autorennen

In der Nacht zum Sonntag krachte eine Frau mit ihrem Auto in Bad Soden in ein Schaufenster. Der Verursacher war ein Raser, der sich offenbar an einem illegalen Rennen beteiligt hatte. Nun haben sich drei Männer bei der Polizei gemeldet.

Unvernunft: Immer wieder gefährden und verletzten Raser unbeteiligte Menschen im Verlauf illegaler Autorennen, so wie am Wochenende in Bad Soden (Symbolbild) Bild: dpa

Nach einem illegalen Autorennen in Bad Soden, bei der eine unbeteiligte Autofahrerin leicht verletzt worden ist, haben sich die mutmaßlichen Fahrer bei der Polizei gemeldet. Zwei junge Männer hätten sich bereits am Sonntagmorgen nach zeitlichem Verzug zur Unfallstelle begeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Ein weiterer hätte sich schließlich am Sonntagabend gemeldet.

Mehrere Zeugen hatten in der Nacht auf Sonntag von einem illegalen Autorennen berichtet. An einer Kreuzung war eines der Fahrzeuge mit dem Auto einer 44 Jahre alten Frau kollidiert. Der Wagen der leicht verletzten Frau war durch die Wucht des Aufpralls in ein Schaufenster gekracht. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers prallte gegen eine Straßenlaterne.

Einfach davon gelaufen

Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Am Sonntagabend habe sich nun ein Mann gemeldet, der in Verbindung zum liegengebliebenen Fahrzeug stehe, so der Polizeisprecher. Er lasse sich durch einen Anwalt vertreten. Ob er allerdings der Fahrer ist, sei noch unklar. Das sei Teil der Ermittlungen.

Der zweite Fahrer des Autorennens war laut Polizei mit seinem Fahrzeug weitergefahren, „ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern“. Er und ein möglicher Beifahrer tauchten jedoch laut Polizei noch auf.