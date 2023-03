Aktualisiert am

Razzia in Hessen

Razzia in Hessen :

Razzia in Hessen : Schlag gegen Clan wegen illegalen Autohandels

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist gemeinsam mit Ermittlern der Polizei gegen einen Clan vorgegangen, der im Rhein-Main-Gebiet Steuern hinterzogen haben soll im Zusammenhang mit illegalem Autohandel. Die Beamten haben in Frankfurt, Hanau, dem Main-Kinzig-Kreis und dem Main-Taunus-Kreis mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht sowie Vermögenswerte sichergestellt. Beschuldigt werden drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 29, 26 und 23 Jahren sowie eine 33 Jahre Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sie stehen im Verdacht, „arbeitsteilig und im Rahmen einer hierarchischen Organisation einen Handel mit hochwertigen Kraftfahrzeugen betrieben und die Umsatzsteuer aus dem Verkauf der Fahrzeuge hinterzogen zu haben“, wie Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk sagt. Um umsatzsteuerfreie Lieferungen vorzutäuschen, sollen den Erkenntnissen zufolge falsche Personalien sowie Identitäten von ausländischen Unternehmen verwendet worden sein. Die Fahrzeuge seien jedoch nicht ins Ausland geliefert worden, sondern sollen im Inland weiterverkauft worden sein. Dem hessischen Fiskus sei ein Schaden in Höhe von mehr als 360.000 Euro entstanden.

Mehr zum Thema 1/

An dem Einsatz beteiligt waren mehr als 100 Beamte der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe der hessischen Steuerfahndung, der Polizeipräsidien Frankfurt und Südosthessen, der Frankfurter Zollfahndung sowie mehrere Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Auch Bargeldspürhunde wurden eingesetzt. In den Häusern und Wohnungen wurde insgesamt Bargeld in Höhe von mehr als 110.000 Euro sichergestellt, ebenso Schmuck und Uhren sowie hochwertige Fahrzeuge. Die Vermögenswerte sollen nun zugunsten des hessischen Fiskus verwertet werden.