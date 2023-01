1,5 Millionen Euro Schaden : Großfeuer im Idsteiner Freizeitbad

Aktualisiert am

Bei einem nächtlichen Großbrand im Idsteiner Tournesol-Freizeitbad ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Besucher hielten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Bad auf, weil es derzeit umgebaut wird.

Bei einem nächtlichen Großbrand im Idsteiner Tournesol-Freizeitbad ist beträchtlicher Schaden entstanden. Die Feuerwehr schätzt die Schadenssumme auf mindestens 1,5 Millionen Euro. Passanten des an der Weldertstraße im Nassau-Viertel gelegenen Freizeitbades hatten der Rettungsleitstelle am Freitagabend gegen 20.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die eintreffenden Rettungskräfte mussten mehrere Türen aufbrechen, um in das große, zu diesem Zeitpunkt schon stark verrauchte Gebäude zu kommen. Dort seien mehrere Brandnester entdeckt worden. Der Rauch habe die Arbeit der Rettungskräfte stark erschwert, ebenso der anhaltende Schneefall und die Rutschgefahr für die Einsatzkräfte wegen der Kälte.

Damit gefährliche Gase abziehen konnten, schlugen die zusätzlich alarmierten Höhenretter der Feuerwehr einige Fenster in der markanten Dachkuppel ein. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Idsteiner Feuerwehr sowie der umliegenden Wehren des Rheingau-Taunus-Kreises im Einsatz. Auch Bürgermeister Christian Herfurth (CDU) war an die Brandstelle geeilt.

Das Feuer war erst kurz vor 0.30 Uhr gelöscht. Die an dem kommunalen Freizeitbad vorbeiführende Bundesstraße (B 275) musste wegen der starken Rauchentwicklung und der Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden des Samstags gesperrt werden.

Besucher hielten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Bad auf, weil es derzeit umgebaut wird. Angaben zur Brandursache gibt es bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen habe die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen, hieß es am Samstag.

Die Stadt Idstein, die das Bad durch eine kommunale Sport- und Freizeitanlagen-Gesellschaft betreibt, beschloss 2021 die Sanierung, die rund elf Millionen Euro kosten sollte. In diesem Jahr sollte das Bad nach den bisherigen Pläne eigentlich wieder öffnen. Es wurde in guten Zeiten von bis zu 300.000 Gästen jährlich besucht.

Der ursprünglich privat finanzierte Bau des Spaßbades mit seiner bei gutem Wetter zu öffnenden Kuppel hatte 2009 fast 30 Millionen Euro verschlungen. Nur zehn Jahre später zahlte Idstein der Tiroler Oberbank als Gläubigerin der seinerzeit insolventen Investoren und Betreiber rund 4,5 Millionen Euro für das Bauwerk an der Weldertstraße.