Hilfe für Patienten : Wie Gen-Detektive seltenen Krankheiten auf die Spur kommen

„Ich war früher das tollpatschige Kind. Oder wahlweise das faule“, sagt Elena Olde groote Beverborg, heute 39 Jahre alt, und man merkt, dass ihr diese Zuschreibung noch immer nachhängt. Dabei gab es von Beginn an klare Hinweise, dass in ihrem Körper Dinge passierten, die nicht der Norm entsprachen. Direkt nach der Geburt war das Baby komplett gelb, und diese Verfärbung trat von dann an immer wieder auf: wenn das Mädchen seine häufigen fiebrigen Infekte hatte, wenn es sich körperlich anstrengte, wenn die heranwachsende Elena Stress verspürte oder mal Alkohol trank.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In ihrem Geburtsland Kasachstan – die Familie wanderte nach Deutschland aus, als die Tochter neun Jahre alt war – wurde früh eine Blutarmut diagnostiziert. Als Elena vier Jahre alt war, fiel zudem auf, dass sie in der Dunkelheit sehr schlecht sah. Kurz nach der Einschulung bekam sie die erste Brille. Beim Sehtest für den Führerschein wurde der Augenarzt stutzig, schickte die Siebzehnjährige in die Augenklinik nach Münster. Dort erhielt sie die Diagnose Retinitis pigmentosa, eine fortschreitende Netzhautdegeneration. Den Führerschein machte sie trotzdem, seit mehr als zehn Jahren sitzt sie wegen ihres sich verschlechternden Tunnelblicks jedoch nicht mehr am Steuer.