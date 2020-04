Hotels und die Pandemie : Essen nur noch aufs Zimmer

Schön, aber leer: Auch die Lobby des Sofitel Opera an der Alten Oper in Frankfurt ist verwaist, weil das Hotel momentan geschlossen ist. Bild: Wonge Bergmann

Wer am Freitag auf der virtuellen Buchungsplattform Booking.com für den Zeitraum von Samstag bis Dienstag ein Hotelzimmer in Frankfurt suchte, der hatte scheinbar üppige Auswahl. Sie reichte von Betrieben wie dem Hotel Aurelia in Rödelheim, das drei Nächte für zwei Personen zum Preis von 113 Euro offerierte, über das Maritim Hotel an der Messe (217 Euro) bis zum „Guesthouse Dirazi“ im Westend, das 610 Euro haben wollte. „164 Unterkünfte gefunden“, meldete das System.

Jacqueline Vogt

Etliche Hotels in der Stadt bieten auch in diesen Tagen, an denen nicht nur keine Touristen ankommen, sondern nur geschäftlich bedingte Übernachtungs-Ansinnen überhaupt noch angenommen werden dürfen, Zimmer an. Die meisten seien kleine Betriebe, heißt es beim Hotel- und Gaststättenverband. Aber auch einige der großen Häuser halten, bei stark eingeschränktem Betrieb, ihre Türen offen: für Geschäftsreisende, die es selbst in Corona-Zeiten gibt, für die Crews der wenigen verbliebenen Flüge oder, wie Eduard Singer sagt, „für gestrandete Touristen“, Leute, die zurzeit nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können.