Honneth-Nachfolger Lessenich : „Ich bestreite, dass es eine Cancel Culture gibt“

Aktualisiert am

Tradition im Hintergrund: Stephan Lessenich in der Institutsbibliothek, in der schon Adorno diskutierte. Bild: Frank Röth

Stephan Lessenich übernimmt die Leitung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung zum 1. Juli. Als Direktoren wirkten dort unter anderen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Beide waren auch Professoren der Goethe-Universität – Lessenich erhält dort eine Professur für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung. Bisher lehrte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Lessenich wurde 1965 in Stuttgart geboren. An der Uni Marburg studierte er Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Er ist Vater zweier Kinder.

Ihr Amtsvorgänger Axel Honneth saß am selben Schreibtisch wie Theodor W. Adorno. Werden Sie das Möbel auch nutzen?

Ich habe mir die Ausstattung noch nicht so genau angeschaut. Aber für mich muss es nicht allzu repräsentativ sein. Der Adorno-Hintergrund und die Größen der Kritischen Theorie, das ist natürlich intellektuell prägend, aber habituell weniger. Entscheidend scheint es mir zu sein, sich den Gegebenheiten der Gesellschaft und der Zeit anzupassen.