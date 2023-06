Dieser Text entstand an einem Feiertag in den Bergen. Die Mitgereisten waren noch unterwegs, der Tag war herrlich, die Aussicht auf der Berghütte nahe des Gipfels in den österreichischen Alpen grandios. Das Laptop auf dem Tisch, fiel es plötzlich gar nicht so schwer, trotz des freien Tages zu arbeiten. Warum auch nicht? Vielleicht kann man demnächst im Büro dann früher gehen und den Nachmittag im Schwimmbad verbringen? Immer mehr Menschen in Deutschland wünschen sich, Arbeitszeit und -ort flexibler wählen zu können. Ja, es gibt viele Tätigkeiten, bei denen das kaum möglich ist, man denke nur an Bäcker, Pflegekräfte, Monteure, Handwerker, doch die Zahl der Büroarbeitsplätze in Deutschland wächst – und die Menge der Menschen, die sich ihre Arbeit möglichst frei einteilen wollen, ist so groß wie nie.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Vor Corona orientierten sich Büroarbeiter in der Regel an stupiden Regeln, die man rückblickend mit Verwunderung betrachtet. Schließlich verbrachten Pendler häufig fünfmal die Woche ein bis zwei Stunden im Auto, um dann acht Stunden bisweilen allein im Einzelbüro abzusitzen. Jahrelang war an der Präsenzpflicht in deutschen Bürohochhäusern nicht zu rütteln, weil Chefs immer noch Leistungen lieber nicht nach dem realen Output und nach Qualität bewerten, sondern lieber nach der Anwesenheit fragten. Das ist ja auch am einfachsten: Wer lange da ist, ist engagiert; wer zeitig heimgeht, dem fehlt die Leidenschaft. Führungskräfte halten die Menschen für produktiver, die sie beim Arbeiten sehen können – auch wenn sie gar nicht wissen können, was genau sie gerade auf ihren Bildschirmen treiben.