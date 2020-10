Holocaust-Leugnungen im Netz : Frau Goldschmidts Kampf gegen Facebook

Als Aviva Goldschmidt drei Jahre alt war, hatte sie nur eine Aufgabe, aber die war überlebenswichtig: still sein. Das jüdische Mädchen, geboren in Boryslaw in der heutigen Ukraine, lebte mit seiner Mutter in Verstecken, nachdem Deutschland im Sommer 1941 die Sowjetunion überfallen hatte. Ihre Mutter schärfte ihr ein, keinen Mucks von sich zu geben, kein Lachen, kein Weinen, kein Schreien. „Ich habe überlebt, unterirdisch im Wald, drei Wochen hinter einem Schrank, bei einer Ukrainerin unter der Treppe“, sagt Goldschmidt in einem Video, das am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Jewish Claims Conference hochgeladen wurde und sich direkt an den Gründer der Plattform, Mark Zuckerberg, richtet.

Goldschmidt wendet sich an Zuckerberg, weil es für sie als Holocaust-Überlebende schmerzhaft ist, wie Facebook mit Holocaust-Leugnern umgeht. Obwohl nach den Standards des Netzwerks Hassrede entfernt werden müsste, weigere sich Zuckerberg, Holocaust-Leugnung von seiner Plattform zu nehmen oder auch nur als Hassrede einzustufen, kritisiert die Claims Conference, die sich für die Entschädigung von Holocaust-Opfern einsetzt. Seit Monaten veröffentlicht sie darum Videobotschaften von Überlebenden, die sich an Zuckerberg wenden und ihm sagen: Unser Leid darf nicht geleugnet werden.