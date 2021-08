Das Business mit den Blüten : 50 Quadratmeter Cannabis

Aktualisiert am

Das Start-up Cansativa ist der einzige Großhändler für legales Marihuana aus Deutschland. Das Zentrallager in Mörfelden ist gut gesichert – und ausgelegt für weiteres Wachstum.

Jakob (rechts) und Benedikt Sons stehen im Lager in Mörfelden-Walldorf. Sie sind Gründer und Geschäftsführer von dem Cannabis-Großhändler Cansativa. Bild: Lucas Bäuml

Dieser Duft. Süßlich, erdig, ein wenig verboten, wie auf auffällig entspannten Sommerfestivals. So riechen nur berauschende Cannabisblüten, Marihuana oder Gras. Schon der Besitz kleiner Mengen ist ja eigentlich strafbar, wer damit handelt, muss mit mindestens einem Jahr Gefängnis rechnen. Es sei denn, die Händler sind Jakob und Benedikt Sons.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Brüder stehen in einem engen und dunklen Betonraum, fünf mal zehn Meter groß, vollgestellt mit Regalen und angefüllt mit süßlichem Cannabisduft. „Heute geht es sogar“, sagt Benedikt Sons. Die Betonhöhle sei ihr Tresor, erklärt er. Hier lagern in Kartons Hunderte Kilogramm an Cannabisblüten. Völlig legal.