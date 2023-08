An jenem Mittwochabend der vergangenen Woche sind zuerst die Blitze zu sehen, die über den Himmel jagen. Dann kommt der Regen, und zwar so stark, dass innerhalb kürzester Zeit nicht nur der Frankfurter Südbahnhof vollläuft, sondern auch zahlreiche Keller in Frankfurt und in der Umgebung am späten Abend unter Wasser stehen.

Laura Gabler Volontärin.

So ergeht es auch der jungen Frau aus Frankfurt, die im Stadtteil Niederrad wohnt. Einen Tag nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Woche will sie ihren Koffer aus dem Keller holen – und steht plötzlich mit den Füßen im kühlen Nass. „Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass der Keller bei uns so schnell vollläuft“, sagt sie. Das Problem: Es fiel in so kurzer Zeit so viel Regen, dass weder der Boden noch die Kanalisation das Wasser aufnehmen konnten.