1177 neue Corona-Fälle : Hochtaunuskreis fällt unter Inzidenz von 50

In Hessen sind binnen eines Tages 1177 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bislang registrierten Fälle lag damit am Donnerstag bei 174.489, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 0.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 61 auf 5050.

Bei 14.211 neu registrierten Fällen im gesamten Bundesgebiet liegt Hessen mit den 1177 neu gemeldeten Corona-Infektionen im erwartbaren Bereich, der seinem Bevölkerungsanteil von rund acht Prozent entspricht.

Derweil hatte am Mittwoch die „Jagd“ auf Impftermine neu begonnen. Nachdem nach einem ersten Ansturm vor zwei Wochen tagelang keine Termine zu vergeben waren, öffnete das Buchungssystem abermals. Es hielt dem Ansturm anders als beim ersten Mal stand, 66.000 Termine konnten vergeben werden. Kritik gab es aber dennoch.

Immerhin hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit einer netten Anekdote aus seiner Familie für etwas Auflockerung in der Debatte gesorgt. Bouffier hat in der eigenen Familie die großen Probleme bei der Buchung eines Corona-Impftermins für Senioren über 80 Jahren selbst mitbekommen. „Ich habe in meiner eigenen Familie drei Omas: 90, 93 und 96“, sagte Bouffier am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. „Und meine Frau hat zwei Tage am Telefon verbracht, um überhaupt eine Registrierung hinzubekommen.“

Hochtaunuskreis bei 44,3

Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, lag hessenweit derweil bei 86,3. In den Regionen wies der Hochtaunuskreis mit 44,3 den niedrigsten Wert auf und lag damit unter dem Schwellenwert von 50. Ebenfalls einen gelben Flecken im sonst beim RKI hellrot eingefärbten Rhein-Main-Gebiet stellt Mainz mit einer Inzidenz von 46 als erster Großstadt unter dem Schwellenwert von 50 dar. Unter dieser Grenze sind Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln möglich, die Gesundheitsämter sehen sich dann wieder in der Lage, Infektionsketten nachzuverfolgen und somit effektiver zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beizutragen.

In den vergangenen Tagen hatte auch der Kreis Marburg-Biedenkopf darunter gelegen, allerdings nur knapp und für kurze Zeit und auch nicht offiziell in den Daten des RKI. Das RKI meldete für dort am Donnerstag nun eine Inzidenz von 55,9. Den höchsten Wert im Land wies der Kreis Fulda mit 167,2 auf.