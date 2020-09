Hochhausprojekte in Frankfurt : Wettbewerb um Mieter

Seit bald zwei Jahrzehnten liegt das alte Frankfurter Polizeipräsidium im Dornröschenschlaf. Es hat Patina angesetzt. Putz bröckelt von der Fassade, Unkraut wuchert in Mauerspalten, Graffiti zieren die Wände. Das hat durchaus einen morbiden Charme. Solche Brachflächen gibt es in Frankfurt nur selten. Das hängt nicht nur mit dem Mangel an alter Bausubstanz zusammen, sondern vor allem mit dem hohen Investitionsdruck in der Stadt.

Es ist darum fast schon erstaunlich, dass die Entwicklung des alten Polizeipräsidiums so lange auf sich warten gelassen hat. Das lag auch an den Preisvorstellungen des Landes Hessen: Das Unternehmen Gerchgroup hat für das Gelände eine enorme Summe gezahlt. Es war nicht leicht, diesem Preis auch bei der Entwicklung des Areals gerecht zu werden. Zumal die Stadt den Bau von geförderten Wohnungen und eine Erweiterung der benachbarten Schule zur Auflage gemacht hat.

„Sozialere“ Nutzung der Hochhausprojekte

Der Wettbewerb fand daher unter erschwerten Voraussetzungen statt. Für Lokalpatrioten schmeckt es wie süßer Honig, dass ausgerechnet ein Frankfurter Büro die internationale Konkurrenz hinter sich gelassen hat. Dem Siegerentwurf ist es gelungen, die komplexen Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Das extravagante Hochhaus sticht heraus. Es wird in dem Pulk, der es künftig umgeben soll, aber nicht den Ton angeben. Die dominante Rolle in diesem Ensemble ist dem nebenan geplanten Millennium-Tower zugedacht, einem 260 Meter hohen „Supertall“ der das neue Dach der Stadt markieren wird.

Diese Türme werden im Anschluss an die Corona-Krise natürlich auch um Nutzer konkurrieren. Man wird sehen, wer die ganzen neuen Büroflächen und Hotelzimmer mieten wird, die hier entstehen sollen. Ob alle diese Türme tatsächlich realisiert werden, bleibt daher abzuwarten. Erfreulich ist, dass durch eine Verknappung an Hochhaus-Standorten auch der Pulk am Scharnier von Messe- und Bankenviertel Gestalt annimmt. Für die Stadt hat es sich zudem gelohnt, auf eine „sozialere“ Nutzung der Hochhausprojekte zu pochen. Das führt zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung und wird auch dem tatsächlichen Bedarf an günstigem Wohnraum gerecht.