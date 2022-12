Als Delkeskamp die Arbeit an dem Plan begann, hatte er schon eine beachtliche Karriere hinter sich. Als Sohn eines Buchbinders 1794 in Bielefeld geboren, musste er zunächst das Handwerk des Vater lernen, kam dann über die Porzellanmalerei zum Kupferstich. 1822 ließ er sich in Frankfurt nieder, und nachdem er einen Stich des Römerbergs und der Nikolaikirche vorgelegt hatte, erteilte der Senat ihm die Unterrichtserlaubnis.



Sein eigentliches Metier fand er in den folgenden Jahren: Das von Friedrich Wilmans verlegte Vogelschau-Rheinpanoramas machte den bis dahin mittellosen Künstler berühmt, wie Rolf-Barnim Foth in seiner jüngst erschienen Biographie „Der Meister der Panoramen“ schreibt. Erstmals ist darin der Frankfurt-Plan in farbigem Druck und einer bisher nicht gekannten Qualität zu sehen – so aufgeteilt, dass die im Original 160 mal 100 Zentimeter in ein Buch passen. Der Autor, der hauptberuflich das regionale Marketing der Hansestadt Hamburg steuert, sieht in Delkeskamp auch einen Pionier des Tourismus: Seine Illustrationen hätten den Nerv einer Zeit getroffen, in der die bürgerliche Gesellschaft die Lust auf das Reisen entdeckte.



Delkeskamp arbeitete wie ein Besessener und unter Einsatz seines Lebens: In der Schweiz bestieg er im Alleingang weit mehr als tausend Berge, harrte auf den Gipfeln bei Kälte und Nebel aus, bis sich die Schleier endlich lichteten und er mit seinen Skizzen beginnen konnte. Diese setzte er zusammen zu umfassenden Projektionen aus der Vogelperspektive – zwölf Jahre arbeitete er am „Malerischen Relief der Schweizer- und angrenzenden Alpen“. Zuhause in Frankfurt hatte er einen Verlag gegründet, dort fertigte er in den Wintermonaten die Kupfer- und Stahlstiche seiner Panoramen.