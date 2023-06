Aktualisiert am

Salzige Meeresluft weht über die Felder mit Gerste. Würziger Re­gen tränkt die Äcker und nährt gemeinsam mit dem Mist im Boden den Rohstoff. Die junge Rarität lagert und reift derweil auf einem Bauernhof in der friesischen Karibik. Hinrichsens Farm rühmt sich nicht nur, auf Föhr die erste und unabhängige Whiskydestille dieser Nordseeinsel zu be­treiben. Die Familie von Jan Robert Hinrichsen ist auch die einzige, die in ehedem teils für Sherry verwendete Eichenholzfässer einen Single Farm Whisky abfüllt. Auch andere Brennereien in Friesland werben mit Spirituosen dieser Art – einen Gerstenmalz-Whisky aus einer Hand wie den „Fri­sian“ von Hinrichsen aber sucht man weit und breit vergebens.

Aus einer Hand bedeutet in diesem Fall: Die Familie kümmert sich auf ihrem Hof zwischen Klein-Dunsum und Groß-Dunsum um jeden Arbeitsgang selbst: vom Anbau des Getreides, über das Mälzen der Gerste und das Trocknen in der eigenen Darre, das Brauen und das Gären des Vorprodukts zu Bier bis hin zum Brennen und schließlich Abfüllen. Die Gerste bauen die Hinrichsens auf drei Standorten auf der Insel an, auf der die Ah­nenreihe bis 1630 zurückreicht. Bis vor ein paar Jahren war die Farm ein Milchviehhof, „Milk & more“ lautete das Motto. Dann ging die Familie „all in“, wie Jan Robert Hinrichsen es ausdrückt, und steuerte auf Whisky um.