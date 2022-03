Hilfe für Flüchtlinge : Das Nichtstun nicht mehr ertragen

Anna aus Charkiw steht noch immer unter Schock. Man sieht, wie erschöpft sie ist. Man spürt, wie nervös sie ist. Sie erzählt von den Nächten, die sie in einer U-Bahn-Station verbracht hat, um sich vor den russischen Bombenangriffen zu schützen. Sie spricht von den Leichen, die sie gesehen hat. Und sie berichtet, wie sie sich mit ihrer Tochter Miia, drei Jahre alt, auf den Weg gemacht hat. Raus aus der Ukraine, weg vom Krieg. Erst mit dem Auto, dann eine vierzigstündige Odyssee im Zug, weiter mit dem Bus über die Grenze nach Polen, in ein Auffanglager, eine Schulturnhalle in Lublin, wo die Matratzen so dicht beieinanderlagen, dass man nicht mehr hindurchgehen konnte.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Von Lublin sind Anna und Miia nach Frankfurt gekommen. Abgeholt wurden sie dort von einer Gruppe Männer aus Frankfurt und Bad Homburg, die alles andere als professionelle Fluchthelfer sind. Zu vierzehnt, mit sieben Fahrzeugen, sind sie vor einer Woche einfach losgefahren, weil sie das Nichtstun nicht mehr ertragen haben.