Hessischer Gründerpreis : Eine Steckdose, die sich selbst löscht

Aktualisiert am

Am Anfang stand ein Brand, dem folgte eine Idee. Mit deren Realisierung haben es zwei Wetterauer schließlich ins Finale des Hessischen Gründerpreises geschafft. Richtig los gehen mit der Produktion soll es 2022.

Fabian Goedert und Sophia Reiter aus Butzbach sind Gründer von FISEGO Brandschutz, einer Forschungsgruppe, die ihre Wurzeln an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat. Seit 2018 arbeiten die beiden auf dem Gebiet des elektrotechnischen Brandschutzes. Nun stehen die jungen Entwickler am 3. November neben zwei anderen Kandidaten in der Kategorie „Gründung aus der Hochschule“ im Finale des Hessischen Gründerpreises. Sie hoffen, dass ihr Erkennungs- und Bekämpfungssystem von Bränden für elektrische Klein- und Großgeräte, kurz BEBBS, zum Zug kommt.

Vor sechs Jahren wurde Fabian Goe- dert, der seit 2013 aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Butzbach mitmacht, zu einem Brand gerufen. Der Keller des Hauses seines besten Freundes stand in Flammen. „Ermittlungen hatten ergeben, dass der Auslöser mehrere defekte Elektrogeräte waren“, so Goedert.