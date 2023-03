„Der Frieden in Somalia, für den wir so sehr kämpfen, ist heute mehr denn je in Reichweite.“ Mit dieser Einschätzung bedankte sich die somalisch-kanadische Menschenrechtsaktivistin llwad Elman am Mittwoch für die Verleihung des Hessischen Friedenspreises. Die Dreiunddreißigjährige zeigte sich überzeugt, dass die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung „uns dabei helfen wird, noch mehr Unterstützung und Verbündete für unsere Sache zu gewinnen“.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Dahinter steht eine ganze Familie. Der Vater und eine seiner Töchter kamen im somalischen Bürgerkrieg um. Die von ihm gegründete Nichtregierungsorganisation Elman Peace and Human Rights Center führt Elman heute gemeinsam mit ihrer Mutter weiter. Es geht beispielsweise um die Entwaffnung, Rehabilitierung und Reintegration von Kindersoldaten sowie Bildungsprogramme für Mädchen und Jugendliche.

Elman ist auch Mitbegründerin eines Krisenzentrums zur Betreuung von Vergewaltigungsopfern. Sie hatte großen Anteil an der Verabschiedung des ersten somalischen Gesetzes, das Sexualstraftaten zum Gegenstand hat. Das Magazin „Forbes“ zählte die Preisträgerin im Jahr 2020 zu den 50 einflussreichsten Frauen Afrikas.

„Der Weg zu Frieden bedarf inklusiver Prozesse“

In ihrer Dankesrede hob Elwan das Team des Elman Peace Center hervor. Der Mut und das unerschütterliche Engagement, mit dem ihre Kollegen die Menschenrechte tagtäglich unter widrigsten Umständen verteidigten, inspirierten sie selbst jeden Tag aufs Neue.

Der Friedenspreis lasse ihren Zielen mehr Aufmerksamkeit zukommen und rücke lokale Lösungsansätze stärker ins Rampenlicht. Er sei „ein starkes Zeichen, dass der Weg zu Frieden gemeinschaftlicher Bemühungen und inklusiver Prozesse bedarf, die alle Mitglieder der Gesellschaft ansprechen“. Nur so könnten auch scheinbar unlösbare Konflikte auf der ganzen Welt gelöst werden.

Den Preis der nach dem früheren Ministerpräsidenten benannten Albert-Osswald-Stiftung überreichte der Vorsitzende des Kuratoriums, Karl Starzacher. Als Termin war bewusst der internationale Frauentag gewählt worden. Die Laudatio hielt die hessische Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt Anna Lührmann (Die Grünen).

Mehr zum Thema 1/

Vor rund 100 geladenen Gästen nannte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) die Preisträgerin eine „kraftvolle und mutige Stimme der Menschlichkeit“. Ihre Projekte sorgten für ganz konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen. Elman sei trotz ihres Alters schon heute „eine der wichtigsten Stimmen“ der afrikanischen Friedensbewegung. Ihren Einsatz für die Menschenrechte leiste sie in einem der gefährlichsten Länder der Welt.

Die Arbeit des Elman Peace Center sei ein Beispiel dafür, dass der Einsatz für einen nachhaltigen Frieden weit über das Ende der Gewalt hinausgehe, meinte Nicole Deitelhoff, die Vertreterin der Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Dem Frieden gehe ein langer und schwieriger Prozess voraus. Unrecht müsse verurteilt, erlebte Traumata müssten bearbeitet werden. Elman habe erkannt, dass Zusammenhalt nur dann möglich sei, wenn alle Menschen an den gesellschaftlichen Entscheidungen mitwirken könnten.